Тарас Демура: «Предлагаю субсидировать перенос несостоявшихся зарубежных поездок на российские направления»

Как мы уже сообщали вчера, вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел встречу представителей власти, руководства Ростуризма и турбизнеса. На встрече обсуждались меры поддержки туристической отрасли в условиях санкционного давления, развитие внутреннего туризма и подготовка к летнему туристическому сезону 2022 года.

В совещании в онлайн- и оффлайн-режим приняли участие руководители туриндустрии, депутаты Госдумы, губернаторы регионов, представители турбизнеса, инвесторы и эксперты – всего более 130 человек.

Одним из наиболее заметных в ходе встречи стало выступление генедиректора туроператора Fun&Sun (ранее TUI Россия) Тараса Демура, в котором он назвал одной из возможных мер поддержки внутреннего туризма субсидирование переноса несостоявшихся после 24 февраля туров за рубеж на российские направления.

Как подчеркнул г-н Демура, которого цитирует «Интерфакс», ситуация в туристической отрасли сейчас сложнее, чем была два года назад: "Тогда все были в равных условиях, и контрагенты были готовы к поиску компромиссных решений. Сейчас, учитывая санкции и настроения в некоторых странах, отечественные туроператоры, скорее всего, потеряли предоплаты, сделанные европейским партнерам", — сказал он.

Г-н Демура подчеркнул, что многие туроператоры готовы переориентироваться на внутренний туризм, но так как отрасль не успела восстановиться от предыдущего кризиса, необходимы дополнительные меры господдержки.

"Одна из таких мер – субсидирование переноса несостоявшихся зарубежных поездок на российские направления. Туристы зачастую готовы к замене направления, но в результате снижения курса рубля туроператоры не могут обеспечить предоставление равноценного по качеству продукта.

Кроме того, они не располагают средствами для оплаты новых бронирований, поскольку уже внесли предоплаты зарубежным партнерам. Если реализовать механизм финансового стимулирования подобных переносов, это поможет туристам достойно отдохнуть внутри страны, а туроператорам выполнить обязательства", — сказал эксперт.

Г-н Чернышенко в ответ предложил Ростуризму проработать субсидирование переносов несостоявшихся зарубежных поездок на российские направления.

"У нас уже есть позитивный опыт, когда в ковид несостоявшиеся туры в большей своей части были конвертированы в российские. И здесь какой механизм, изменение курса рубля, может быть, надо посмотреть. Надо посмотреть, какая финансовая модель будет получаться. В любом случае будем отрабатывать", — сказал он.

Тарас Демура также призвал отменить НДС для туроператоров, работающих во внутреннем и въездном туризме, что приведет к снижению стоимости их продукта.

Г-н Чернышенко в ответ попросил туроператора дать правительству больше статистики для сравнения ситуации с обложением НДС туроператоров за туры рубеж и туры по России.

Среди первоочередных мер поддержки глава туркомпании назвал и отсрочку до 31 декабря 2023 года исполнения обязательств туроператоров по несостоявшимся турам, забронированным до 1 марта 2022 года. По словам г-на Демуры, опыт предоставленной правительством подобной отсрочки по ковидным турам показал, что такой срок позволяет туркомпаниям полностью выполнить обязательства перед клиентами.

"Таким образом россияне сохранят средства для проведения полноценного отдыха на территории страны, а туроператоры смогут переориентироваться на внутренний туризм", — заключил он.

/TOURBUS.RU