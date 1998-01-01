Еgypt Air возобновит рейсы в Россию

В Египте нашли способ вернуть рейсы Egypt Air в Россию, - сообщила Ассоциация туроператоров. Как напоминает АТОР, авиакомпания отменила все полеты на маршруте Каир-Москва в начале марта из-за сложностей с получением страховки на рейсы в РФ.

Но поскольку Egypt Air является государственной компаний, то на нее распространяется действие закона о компаниях госсектора. Этот документ предусматривает, что гарантом деятельности госкомпаний выступает само правительство Египта.

На этом основании комитет по планированию и бюджету парламента Египта 30 марта одобрил законопроект, который дает право министерству финансов от имени правительства Египта выступить гарантом в обеспечении страховых обязательств Egypt Air при выполнении рейсов в аэропорты РФ.

Гарантия действует с даты вступления закона в силу до тех пор, пока страховые и перестраховочные компании не возобновят страхование рейсов Egypt Air в Россию.

По данным источников АТОР, Egypt Air возобновит перелеты из Каира в Москву и обратно уже в апреле. СМИ сообщали, что это произойдет 6 апреля, однако эксперты сомневаются в рестарте полетов именно с этой даты.

Оставшихся дней египетской авиакомпании может технически не хватить для решения административных вопросов. К тому же, продажи билетов на московский рейс еще не открыты, что несет риски недозагрузки первых рейсов.

По прогнозам опрошенных экспертов, близко знакомых с темой, Egypt Air возобновит рейсы по маршруту Каир-Москва-Каир с 12 апреля.

С восстановлением этой полетной программы у россиян появится возможность добраться до курортов Красного моря по схеме, опробованной туроператорами в 2019-20 гг. (самолет в Каир + автобус до курортов).

Появится также возможность стыковочных перелетов на курорты Красного моря через Каир, а также в страны Африки (например, Марокко и Тунис), Европы (в том числе, во Францию, Италию, Грецию и Кипр), и страны Ближнего Востока (Оман, Саудовская Аравия и др.).

/TOURBUS.RU