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Высокий сезон в Крыму откроет II Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым»

Мероприятие состоится в комплексе «Арена-Крым» (Евпатория) 12-15 мая

12-15 мая Республика Крым примет Всероссийскую туристическую выставку-форум «Интурмаркет. Крым». Мероприятие состоится в комплексе «Арена-Крым» (г. Евпатория) и соберет на своей площадке авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения новых приоритетов развития внутреннего туризма в России. Параллельно с форумом пройдет выставка предприятий индустрии гостеприимства крымского полуострова и санаторно-курортных и туристических объектов Крыма и регионов России.

Выставка-форум проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, в нынешних условиях новых вызовов для внутреннего туризма, когда готовность российских курортов приобретает именно стратегическое значение, важны понятные и практичные механизмы взаимодействия и государственной поддержки, которые и будут обсуждаться в рамках «Интурмаркет. Крым».

«С руководством международной выставки «Интурмаркет» нас связывает давнее конструктивное сотрудничество. В ноябре 2021 года мы провели первый знаковый совместный туристический форум «Интурмаркет. Открытый Крым», который показал необходимость постоянного межрегионального взаимодействия и обмена опытом.

Для нас важны и крайне необходимы практические результаты, совместные с бизнесом нестандартные решения накануне высокого курортного сезона, в условиях перестройки и трансформации всех привычных процессов в отрасли», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Туристические форумы в Крыму традиционно собирают представителей отраслевых министерств и ведомств, депутатского корпуса РФ и регионов, общественных организаций и бизнеса. В прошедшем осенью форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» приняли участие 40 регионов, 70 спикеров и более 4, 5 тысяч слушателей. По итогам форума были созданы и направлены в федеральные органы власти и Государственную Дума РФ резолюции, отражающие реальное положение дел в отрасли и пути решения многих вопросов.

Программа мероприятия и в этот раз будет актуальна для всех курортных регионов России, она составлена с учетом новых запросов бизнеса, государственных мер поддержки отрасли и основных направлений развития внутреннего туризма в России, согласно Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Участники форума — представители власти, общественного, делового и научного сообщества объединят свой опыт и профессиональные знания и примут лучшие решения, которые позволят воплотить самые смелые и передовые идеи для развития внутреннего туризма в стране.

Организаторы: Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией «Экспотур».

Приглашаем к участию в работе экспозиции выставки и деловой программы!

Все подробности на сайте https://ok.itmexpo.ru/