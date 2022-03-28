ANEX Tour завершил вывоз на родину всех своих туристов

Всего из восьми стран вернулись более 26 тысяч клиентов туроператора

Как рассказали нам в пресс-службе компании, туроператор ANEX Tour осуществлял вывоз российских туристов с 27 февраля, рейсы совершались чартерными рейсами стратегического партнера AZUR air. В понедельник, 28 марта туроператор завершил организованный вывоз, за месяц было вывезено 26 684 человек.

Вывозные чартеры выполнялись из восьми стран, при этом в конце февраля туристы отдыхали в 13 странах. Так, ANEX Tour вывез из Карибского региона более 12 тысяч российских туристов, все рейсы состоялись к 16.03. Из Кубы вернулось 1 986 человек, из Мексики — 1 689 человек, из Доминиканской республики — 8 937 человек. Вывоз туристов из Вьетнама (926 человек) завершился 17.03, из Мальдив вернулось 623 человека, некоторые их них регулярными рейсами.

Из ОАЭ вывоз чартерными рейсами завершился 14.03, суммарно было вывезено 2 960 туристов. Из Турции вернулись 1 356 туристов к 24.03, отдыхающих с ANEX Tour. Вывоз по Египту завершился 28.03.2022 и составил почти 8 тысяч туристов.

Общее количество туристов, отдыхающих по линии ANEX Tour за этот период составило более 26 тыс. человек.

«Большинству гостей пришлось задержаться на отдыхе из-за многочисленных корректировок расписания полетов, произошедших по причине закрытия воздушного пространства над многими странами и другими ограничениями авиаотрасли. Туроператор предоставил продление услуг, включая проживание, питание, медицинскую страховку и трансферы всем туристам, которые ожидали свой вылет после окончания сроков тура», - добавили в компании.

при этом около ста человек все еще находятся за рубежом, - это туристы, которые прилетели и будут возвращаться регулярными рейсами (ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка и Турция). Они ожидают свои даты вылета и продолжают отдых. Продление проживания им также было предоставлено со стороны компании.

В компании «Интурист» ранее сообщили, что 27 марта завершили вывоз последних туристов из Египта. А в середине марта домой вернулись туристы из Турции, стран Европы и Карибского региона.

«Вместе с тем, в связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки, решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов и Шри-Ланки», – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Также о завершении процесса вывоза туристов из Египта проинформировал оператор FUN & SUN ( ранее TUI Россия). Он вывез около семи тыс. туристов, из которых 6 тыс. находились на курортах Египта.

/TOURBUS.RU