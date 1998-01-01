Новости Зарина Догузова: Этим летом в России отдохнут более 31 млн человек Представители туриндустрии встретились сегодня с руководством Ростуризма и членами правительства

В России за пять летних месяцев 2022 года отдохнут более 31 млн человек что превысит результат 2021 года, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс». "Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь – это залог успешного года в туризме. В прошлом году мы набрали очень успешный темп восстановления отрасли и в турпотоке, и в рабочих местах, и в обороте отрасли. И мы рассчитываем этот темп не сбавлять. Исходя из текущего спроса, мы прогнозируем, что турпоток за пять теплых месяцев с мая по сентябрь в среднем вырастет по сравнению с прошлым годом от 4 до 30% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн человек", — сказала она на встрече правительства РФ и представителей туриндустрии. По ее словам, самый большой рост будет на Черноморском побережье, он составит 30% к показателям прошлого года. "Суммарно мы рассчитываем, что на юге отдохнут 8 млн человек за пятимесячный сезон. Но речь идет о классифицированных средствах размещения. Есть еще туристическое жилье, гостевые дома, поэтому цифра будет еще выше", — добавила г-жа Догузова. Она подчеркнула, что рост турпотока напрямую влияет на занятость в отрасли. "Мы рассчитываем не просто удержать занятость в туризме, мы рассчитываем ее нарастить. Мы рассчитываем, что в этом году в отрасли будет работать, включая сезонный персонал, не менее 2,7 млн человек. Для нас это будет очень хороший результат, так как он будет выше даже доковидного 2019 года", — сообщила глава Ростуризма. Все регионы России готовы принимать туристов с 1 мая, к их услугам – 17848 классифицированных гостиниц, добавила глава Ростуризма. "Все регионы активно готовятся к сезону, идет проверка туристической инфраструктуры: это и пожарная безопасность, работа бассейнов, аквапарков. Готовятся пляжи, гостиницы, и все регионы туристические подтверждают готовность принимать туристов с майских праздников", — сказала она на встрече правительства с представителями туриндустрии. Зарина Догузова добавила, что туристов в этом году готовы принимать 17848 классифицированных гостиниц. "Нам нужно еще больше инфраструктуры, мы постоянно работаем, чтобы количество гостиниц росло. И наши усилия направлены на то, чтобы даже в текущей тяжелой ситуации гостиницы не закрывались", — сказала она. По словам г-жи Догузовой, при подготовке к курортному сезону Ростуризм ориентируется на то, что 60% граждан России предпочитают отдых на теплом море. Еще 20% — выбирают культурно познавательные туры, а на третьем месте – отдых в горах, трекинги, походы, сплавы, — все, что связано с активным туризмом на природе. "Исходя из этого мы понимаем, что ключевая нагрузка на инфраструктуру придется на юг нашей страны – Крым и Краснодарский край. Огромной популярностью будет пользоваться Балтийское побережье, Каспий как альтернатива Югу. Что касается культурно познавательного отдыха, то здесь есть возможности для отдыха в каждом регионе, от Калининграда до Владивостока", — подчеркнула глава Ростуризма. Зарина Догузова добавила, что ведомство усилило контроль за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц. Кроме того, Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут следить за тем, чтобы бизнес не допускал недобросовестной конкуренции. Это, в частности, случаи одностороннего отказа от броней туристов и туроператоров и попытки продать номера по более высокой цене. Другие подробности встречи профессионалов туризма и представителей правительства - в нашем завтрашнем выпуске. /TOURBUS.RU

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