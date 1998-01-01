Стартовала новая программа детского туристического кешбэка

В этом году в программу кешбэка впервые включены не только стационарные, но и палаточные детские лагеря

Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь на 31 марта. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, продажи путевок в рамках программы продлятся до 31 августа. Отправить ребенка на отдых в рамках программы можно будет с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона, вплоть до конца сентября.

Условия программы остались прежними. Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Покупку необходимо оплатить онлайн картой "Мир". Сумма возврата автоматически придет на ту же карточку в течение нескольких дней.

Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено, то есть детей можно отправлять на любое количество смен по программе. Карта, которой оплачивается путевка, не обязательно должна принадлежать родителю ребенка, но должна быть зарегистрирована в системе лояльности "Мир".

Как сообщает «Интерфакс», в прошлом году в программе участвовало 1,5 тыс. детских лагерей. Как заверили в пресс-службе Ростуризма, цены на детский отдых из-за кешбэка не вырастут.

"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы — путевки с кешбэком и без продаются по одинаковой цене. Кешбэк платит не лагерь с прибыли, его получает человек, оплативший путевку, напрямую из госбюджета. Если у вас вдруг возникнут сомнения относительно стоимости, попросите у продавца приказ о выставлении цен за смены. В нем всегда прописывается утвержденный тариф", — сообщает ведомство.

Правительство выделило на программу детского кешбэка в 2022 году 7,5 млрд рублей. Как ожидается, по ней отдохнут порядка 450 тыс. детей.

Также правительство включило в программу детского кешбэка, стартующую 31 марта, палаточные лагеря, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В этом году ситуация с местами в лагерях лучше, так как в последний момент, 28 марта, правительство разрешило включить в программу не только стационарные оздоровительные лагеря, но и палаточные, включенные в реестры организации отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Кроме того, 25 марта Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных ограничений, которые должны были действовать до 1 января 2024 года. Детским лагеря вернули возможность 100-процентной загрузки», — рассказала она.

Г-жа Тюрина напомнила, что в 2021 году максимальная разрешенная загрузка составляла 75%, в 2020 году – 50%. Кроме того, в этом году лагеря смогут проводить выездные экскурсии и массовые мероприятия на открытом воздухе.

«Включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению этого важного направления не только детского и юношеского, но, в перспективе, и активного приключенческого туризма.

Этот шаг способен стимулировать возрождение ряда известных лагерей, которые теперь собираются регистрироваться в реестре, потому что без кешбэка цена их турпродукта оказывалась неконкурентоспособной», — заключила пресс-секретарь РСТ.

/TOURBUS.RU