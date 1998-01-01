Франция начинает принимать заявки на туристические визы

При этом посетить страну с туристическими целями россияне без европейской прививки пока что не смогут

Россияне могут с 1 апреля подавать заявки на туристические визы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19, говорится на сайте посольства Франции в России.

Прежде обратиться за краткосрочной визой во Францию могли россияне, у которых был сертификат о вакцинации препаратом, сертифицированным в ЕС (российских прививок в этом списке нет) или неотложные причины гуманитарного или профессионального характера.

Также с февраля 2022 года французское консульство принимает заявления на обновление многократных виз сроком от 2 до 5 лет, выданных Францией и истекших во время пандемии.

Теперь запросить визу во Францию можно по всем целям поездки, включая туризм. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.

В том числе, с понедельника по пятницу подать заявление можно в визовом центре в Москве, по понедельникам, вторникам и средам – в Санкт-Петербурге, каждый понедельник – в остальных визовых центрах.

Между тем граждане России пока не смогут пока что поехать во Францию с туристическими целями, несмотря на то, что сегодня власти этой страны объявили о планах разрешить с 1 апреля выдачу россиянам туристических виз. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), для въезда все еще нужны веские основания, к которым туризм не относится.

«Поскольку Франция относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 ("оранжевая" зона), то въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной или у кого есть веские основания. Туризм не входит в список веских причин, дающих право на въезд во Францию.

Таким образом, непривитым или привитым российскими вакцинами туристам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать, например, в Париж или Ниццу на отдых официально по-прежнему нельзя»,— говорится в сообщении, опубликованном АТОР.

В ассоциации напомнили, что прямых рейсов из России во Францию нет. В Париж можно попасть через стыковочные рейсы в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде. Цена билета во Францию во второй половине апреля будет начинаться от 44 тыс. руб. на человека в одну сторону.

Еапомним, что ранее в феврале французское правительство объявило о серии послаблений мер по борьбе с пандемией. Так с 13 февраля, при пересечении границы всем привитым европейскими вакцинами не нужен больше результат теста, который требовали у них с декабря.

C 28 февраля Министерство здравоохранения отменило маски в закрытых помещениях, а не только на улице. Кроме того, в ближайшие дни планируется и отменить так наываемый «санитарный паспорт».

/TOURBUS.RU