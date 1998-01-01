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Авиакомпания "Россия" перевела все свои самолеты в российский реестр

Всего в авиапарке "России" находятся 125 воздушных судов

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела все эксплуатируемые самолеты в российский реестр воздушных судов, сообщила пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", — говорится в сообщении пресс-службв компании.

Российские сертификаты летной годности позволят авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны.

Всего в парке "Россия" находятся 125 воздушных судов, в том числе 68 Superjet 100. Согласно сайту компании, перевозчик также летает на A319 и А320, Boeing-737, -777 и -747.

Теперь авиакомпания "Россия" при выполнении международных рейсов планирует использовать воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям. Решение принято компанией "для минимизации рисков срыва полетной программы".

Как ранее сообщал «Интерфакс», авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus с российской регистрацией. Разрешение получил технический блок "России" в Санкт-Петербурге. Оно позволяет проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов.

«Интерфакс» также напоминает, что Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

В России сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ. После введения санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, ранее заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

"Россия" — четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское Пулково и московское Шереметьево.

/TOURBUS.RU