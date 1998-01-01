Турецкие СМИ: Российские туроператоры полетят в Анталью на крыльях Turkish Airlines

По информации АТОР, отраслевые и центральные интернет-издания Турции, а также турецкие телеканалы с вечера 29 марта распространяют информацию о том, что два российских туроператора - Coral Travel и PEGAS Touristik достигли договоренности с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из 4 городов России в Турцию (Анталья) с конца апреля до октября 2022 года.

Это будут жесткие блоки мест для туристов конкретного туроператора, сообщают турецкие профильные СМИ. Они также приводят информацию, что сейчас об аналогичных условиях ведет переговоры с Turkish Airlines и третий крупный туроператор по Турции, ANEX Tour.

В PEGAS Touristik подтвердили информацию турецких СМИ с оговоркой, что сейчас туроператоры ждут окончательного подписания всех документов. В пресс-службе Coral Travel редакции также сообщили, что «с Turkish Airlines достигнута договоренность о таком сотрудничестве, процесс его оформления продолжается».

По информации АТОР, на сайте Coral Travel уже есть туры с блочным перелетом на рейсах Turkish Airlines в Анталью с 30 апреля 2022 года. Стоимость недели отдыха в отеле 3* на «все включено» начинается от 125,2 тыс. р. на двоих с учетом всех доплат.

Для сравнения: стоимость такого же тура на этих же рейсах, но вне блочной перевозки стартует от 156,6 тыс. р. на двоих.

На сайте PEGAS Touristik тоже уже есть турпакеты в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines с блочными местами. Цены на туры в отель 3* на «все включено» начинаются от 125,5 тыс. р. на двоих с учетом всех доплат.

На сайте ANEX Tour рейсов на Turkish Airlines в Анталью пока что нет, туроператор находится в процессе переговоров с авиакомпанией. Есть также пока не подтвержденная информация о том, что переговоры с нацперевозчиком Турции ведет и туроператор FUN&SUN (ранее — TUI Россия).

/TOURBUS.RU