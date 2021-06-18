Продлен арест двух бывших министров туризма Ставрополья

Кирилл Реут и его предшественник Александр Трухачев были ранее арестованы по подозрению в хищениях при исполнении госконтрактов

Ленинский районный суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов края, сообщила пресс-служба суда."Суд продлил бывшим министрам меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля", — говорится в сообщении.

Согласно данным суда, оба чиновника подозреваются в превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Как напоминает «Интерфакс», в начале февраля со ссылкой на данные региональной прокуратуры сообщалось, что бывшие министры были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов. Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также заключен под стражу. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут (на фото). Губернатор края Владимир Владимиров отстранил его от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволил его в связи с утратой доверия. Предшественником г-на Реута на посту министра был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.

Ранее региональные СМИ сообщали, что Кирилл Реут был арестован по факту превышения должностных полномочий при исполнении контракта на проведение фестиваля фейерверков.

По сведениям издания «Блокнот Ставрополя», в материалах уголовного дела речь идет о контракте на организацию и проведение фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks» в 2021 году. Мероприятие так и не состоялось, однако часть средств была-таки выплачена подрядчику — ООО «Синестетика», единственному участнику аукциона.

«В тендере на организацию и проведение «PyroFivePeaks» принимала участие только одна фирма — ООО «Синестетика», которая специализируется на деятельности в области дизайна. Цена контракта составила 62,9 миллиона рублей. Примечательно, что в документах на тендер мелькает фамилия и предыдущего министра туризма Трухачева. Прокуратура и УФСБ по Ставропольскому краю заявляли, что будут проверять многомиллионные контракты, заключенные ведомством в период с 2019 по 2021 год», - написало издание ранее.

/TOURBUS.RU