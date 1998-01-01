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Круизы из Сочи на новом лайнере Astoria Grande в этом сезоне, скорее всего, не состоятся

Лайнер, первый круиз которого должен был начаться уже второго апреля, остается в порту Стамбула

Круизы на новом лайнере Astoria Grande, старт которых должен был состояться 2 апреля из порта Сочи, скорее всего, не состоятся в этом сезонеСейчас с сайтов всех агентов убрана информация о круизах Astoria Grande, ценах и возможность покупки онлайн, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Как сообщал наш портал в феврале, одиннадцатипалубный лайнер Astoria Grandе на 1328 пассажиров приобрел неназванный российский бизнесмен у немецкой компании AIDA Cruises в июне 2021 года.

Первой круизной программой, которая была запланирована на 2 апреля, должен был стать станет «Волшебный Восток»: пассажиры должны были посетить несколько городов Турции (Стамбул, Бодрум, Кушадасы), а также египетскую Александрию.

Второй круиз – «Русская Пасха в Иерусалиме» был запланирован на 16 апреля это был тур на 15 ночей с заходом в порты Турции, Кипра, Египта и Израиля.

Третий маршрут включал Грузию, Турцию, греческие острова Миконос и Санторини. А в четвертом круизе туристы посетили бы острова Греции в Эгейском море.

«Официальных данных о переносе круизов со стороны компании не было. Так что мы честно информируем туристов, что от оператора нет информации, а они уже сами решают, ждать ли еще новостей или пересаживаться на другие круизы, которые мы можем им предложить», – сообщил АТОРу Андрей Михайловский, генеральный директор Круизного центра «Инфофлот».

«Инфофлот», наравне с другими российскими компаниями, выступал агентом по продажам круизов на «Астории» и успешно реализовал несколько десятков бронирований.

Всего лайнер планировал совершить в этом сезоне порядка 16 круизов с посещением Греции, Турции, Израиля, Кипра и Египта. Стоимость круизов начиналась от 1274 евро на человека.

Если предположить, что всего агентами было забронировано около сотни круизов, то речь может идти о сумме приблизительно в 250-300 тысяч евро, которые компания должна туристам, отмечает АТОР.

Рассчитывать на то, что первый круиз лайнера, назначенный на 2 апреля, состоится, точно не стоит. Само судно Astoria Grande, которое ходит под панамским флагом, по данным онлайн-сервиса BoatWatch, показывающего местоположение зарегистрированных судов в реальном времени, находится в окрестностях Стамбула.

К тому же сейчас это вряд ли возможно вообще. В Черном море навигация не открытаЮ сейчас в Черном море, по данным турецких СМИ, встречаются дрейфующие мины, которые появились там вследствие конфликта между Россией и Украиной.

Под вопросом все программа круизов Astoria Grande, туристы и агенты ждут информации от ООО СК «Аквилон», оператора лайнера, но ее до сих пор нет и это очень волнует участников рынка, - отмечает Ассоциация туроператоров.

/TOURBUS.RU

