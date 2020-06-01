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Emirates будет продолжать полеты в Россию/ Закрытие аэропортов на юге России продлено до 7 апреля/ "Азимут" полетит из Минвод в Египет

Emirates будет продолжать полеты в Россию

Авиакомпания Emirates будет продолжать осуществлять полеты в Россию, заявил президент компании Тим Кларк. "Пока государство, наш владелец, требует от нас летать туда, мы будем продолжать это делать", — приводят западные СМИ слова г-на Кларка.

Он отметил, что есть много причин, из-за которых авиакомпания совершает рейсы в Россию и обратно. "Мы перевозим гуманитарные грузы в наших багажных отсеках. На нашем борту летают представители неправительственных организаций, которые совершают поездки в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее на территорию Россию и из нее", — сказал Кларк. "Таким образом, все, что мы делаем, это помогаем, облегчаем процесс поездок, не занимая какую-либо политическую позицию", — отметил президент Emirates.

Закрытие аэропортов на юге России продлено до 7 апреля

Росавиация в шестой раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 7 апреля.

"До 7 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля. Позднее они были несколько раз продлены.

"Азимут" полетит из Минвод в Египет

Авиакомпания "Азимут" с 3 апреля начнет выполнять полеты из аэропорта Минеральный Вод в Шарм-Эль-Шейх, с 9 апреля — в Хургаду, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы в Шарм-Эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Минеральных Вод в 01:00, прибытие в Шарм-Эль-Шейх в 04:20, вылет в обратном направлении в 05:20, прибытие в 10:20 (время местное аэропортов).

Рейсы в Хургаду будут выполняться по средам и субботам. Вылет в 01:00, прибытие в 04:20, вылет в обратном направлении в 05:20, прибытие в 10:40.

Ранее в марте сообщалось, что Росавиация выдала допуски авиакомпании "Азимут" на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, в Тель-Авив из Ростова-на-Дону, Краснодара, Минвод и Сочи.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

/TOURBUS.RU