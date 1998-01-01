«Интурист» впервые поставит чартерную программу в Дагестан

Девять рейсах в Махачкалу на крыльях Red Wings запланированы с конца апреля по конец мая

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск чартеров на Северный Кавказ в летнем сезоне-2022, - сообщает Ассоциация туроператоров.

В ходе выступления на вчерашнем форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске туроператорами Fun&Sun и «Интурист» туристических чартеров на Северный Кавказ.

«Эти туроператоры поставят летом и весной туристические чартеры в Махачкалу и Грозный», – сообщила г-жа Догузова.

Как мы сообщали ранее, туроператор Fun&Sun (ранее — TUI Россия) с 10 июня с частотой два раза в неделю организует чартерные рейсы по маршруту Москва – Грозный – Москва. На базе этой перевозки сформированы пакетные туры в республики Кавказа – Чечню, Дагестан, Северную Осетию-Аланию и комбинированные в Кабардино-Балкарию и Ингушетию.

Еще одной громкой новинкой туристического сезона-2022, сообщает АТОР, станут чартеры туроператора «Интурист» из Москвы в столицу ДагестанаМахачкалу.

Полетная программа запланирована в период с 30 апреля по 28 мая 2022 года c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам. Всего на данном этапе программы будет выполнено 9 парных рейсов . Туристов повезет по заказу туроператора авиакомпания Red Wings на бортах Sukhoi Superjet 100 в комплектации сто кресел.

На базе чартеров в Дагестан туристы смогут приобрести как короткие экскурсионные программы с продолжительностью 4 дня/3 ночи и проживанием в сертифицированных гостиницах на берегу Каспийского моря, так и более продолжительные экскурсионные туры с возможностью выезда в соседние регионы: в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию.

Минимальная стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу (перелет+размещение в гостинице) стартует от 14 500 р. с человека при двухместном размещении.

В перечне экскурсионных программ, предлагаемых «Интуристом» в Дагестане, знакомство с главными достопримечательностями Дагестана и древним городом Дербент, посещение высокогорных аулов, прогулка на катере по Сулакскому каньону.

В пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что все туры на базе чартерной перевозки в Дагестан участвуют в программе туристического кешбэка.

Комментируя запуск чартерной программы в Дагестан, генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подчеркнул, что это решение обусловлено высоким туристическим потенциалом направления.

«Республика Дагестан долгое время была недооцененной жемчужиной на туристической карте Российской Федерации. Запуская в Махачкалу первую чартерную программу, мы уверены в высоком туристическом потенциале Дагестана», – отметил Виктор Тополкараев.

/TOURBUS.RU