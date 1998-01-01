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29 марта
AZUR air завершила вывоз туристов из-за рубежа
Всего компания вернула на родину более 22 тыс. человек
Авиакомпания AZUR air завершила вывоз из зарубежных стран туристов, которые не смогли вернуться вовремя из-за отмены рейсов, всего на родину возвращено более 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба перевозчика.
«На рейсах из Египта с 8 по 28 марта AZUR air вернула домой 5079 пассажиров, из Турции — 1076 человек. В Москву из этих стран вернулись 2309 пассажиров, в другие регионы — 2770 путешественников.
На финальном этапе программа вывозных рейсов из Египта включала также полеты в регионы из Минеральных Вод, куда пассажиры прибыли на рейсах, организованных партнерами авиакомпании», — говорится в сообщении.
Кроме того, авиакомпания вернула домой 12638 пассажиров с Кубы, из Доминиканы и Мексики, а также 1291 туриста из Вьетнама. С Мальдивских островов на рейсах AZUR air вернулись 315 человек.
Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами после 24 февраля десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли на Кубе и в Доминикане, Египте, Таиланде, на Мальдивах и в ОАЭ.
/TOURBUS.RU
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