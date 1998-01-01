Зарина Догузова: Турпоток на Северный Кавказ в этом году на 50% превысит «доковидные» показатели

Форум "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций" прошел сегодня в Пятигорске

Турпоток на курорты Северного Кавказа в 2022 году, как ожидается, на 50% превысит показатель "доковидного" 2019 года, сообщила сегодня руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы наблюдаем устойчивый рост туристического потока. В прошлом году в высокий сезон, с мая по сентябрь, на Кавказе отдохнули в классифицированных средствах размещения 700 тыс. туристов. Это на 20-25% выше "доковидного" 2019 года", — сказала г-жа Догузова в ходе форума "Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций", проходящем во вторник в Пятигорске, - сообщает «Интерфакс».

Спикер отметила, что в текущем году ожидается продолжение роста турпотока.

"Мы видим, что на Кавказе меняется и сама структура турпотока. Если раньше там отдыхали зимой на горнолыжных курортах, то сегодня это круглогодичный отдых. Популярным становится лето на горнолыжных курортах", — уточнила г-жа Догузова.

По ее словам, на данный момент готово 600 классифицированных гостиниц с общей номерной емкостью 30 тыс. номеров, которые единовременно смогут принимать 50 тыс. туристов.

Зарина Догузова также сообщила, что 30 апреля откроется железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" из Москвы по четырем регионам Северо-Кавказского федерального округа. "Это формат железнодорожных кругов, когда поезд — это средство размещения. У РЖД есть несколько комфортабельных, полностью продуманных поездов, на которых туристы могут комфортно путешествовать по Северному Кавказу", — рассказала г-жа Догузова в ходе форума.

Железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа", по ее словам, пройдет по нескольким регионам — это Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ставрополье.

Внутренний туризм на фоне санкций против РФ активизируется сильнее, у санаториев открываются большие возможности, сообщил в свою очередь в ходе форума министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Туризм на фоне санкций в стране активизируется еще сильнее, мы это поняли по ковиду. И сейчас еще большие возможности открываются. Санатории Кавказских Минеральных Вод, горнолыжные курорты "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" — смогут серьезно укрепить свои позиции", — рассказал г-н Решетников.

Он добавил, что в прошлом году турпоток на Северный Кавказ увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, в Кабардино-Балкарию — более чем в 3 раза, в Дагестан — более чем в 2 раза.

"Чтобы принимать еще больше гостей, предстоит наращивать новую инфраструктуру. Для этого правительство упростило разрешительные процедуры, сократило обязательные требования в сфере строительства", — заключил министр.

/TOURBUS.RU