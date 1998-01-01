Индия начала выдавать россиянам пятилетние электронные визы

Долгосрочные индийские мультивизы интересны тем, кто «зимует» на Гоа или занимается бизнесом

Правительство Индии с 16 марта перезапустило визовую систему, действие которой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Так, было возобновлено действие долгосрочных туристических виз, выданных до марта 2019 года, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Кроме того, с 15 марта 2022 года иностранные туристы снова могут оформить бумажные и электронные туристические визы на 5 лет. В частности, россияне и граждане еще 155 стран могут получит электронную туристическую визу на 5 лет.

Согласно правилам въезда, иностранные граждане с электронными туристическими визами смогут въезжать в Индию только через назначенные морские и воздушные контрольно-пропускные пункты.

В частности, с указанными типами виз россияне могут прибывать в Дели, Мумбаи, Гоа и еще в 25 пунктов назначения, в которых есть международных аэропорты. Также в списке 5 морских портов, включая порты Мумбаи и Гоа.

Пересечение сухопутной границы Индии с электронными туристическими визами запрещено.

Как сообщили в туроператорской компании China Travel, которую цитирует АТОР, пятилетние туристические визы уже оформляются посольством Индии в Москве. Как правило, срок их оформления составляет 3-5 рабочих дней.

Туроператоры оказывают визовую поддержку в вопросе оформления туристических виз в Индию. Так, оформление туристической электронной визы в Индию «под ключ» обойдется в компании China Travel в 125 долларов. Также туроператор поможет с оформлением электронной бизнес-визы в Индию на 1 год ($140) и бронированием авиабилетов в Индию.

Долгосрочные мультивизы в Индию эксперты АТОР рекомендуют тем, кто зимует или удаленно работает в Индии, например, в штате Гоа.

Также пятилетняя виза подойдет тем, кто часто путешествует в Индию по личным делам или по вопросам, связанным с бизнесом. Например, это байеры, которые занимаются закупкой различных товаров, предприниматели, посещающие выставки с целью поиска новых деловых партнеров.

Пригодится пятилетняя виза и тем, кто организует в Индию специальные поездки – йога-туры, аюрведа и т. д.

/TOURBUS.RU