Саудовская Аравия возобновила выдачу виз иностранным туристам по прибытии

Власти Саудовской Аравии возобновили программу выдачи виз по прибытии для иностранных граждан, также въезд разрешен российским туристам, сообщает портал Аrabian Business, который цитирует «Интерфакс».

"Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для обладателей действующих виз в США, Великобританию и зону Шенгенского соглашения. Этот шаг принят на фоне снятия всех антиковидных ограничений в королевстве. Граждане любой страны, участвующие в программе eVisa (в том числе России), также могут получить визу", — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественники с визами США, Великобритании и стран Шенгена могут получить годовую визу по прибытии только если воспользуются рейсами одной из национальных авиакомпаний страны – Saudi, Flynas или Flyadeal. В свою очередь, для обладателей eVisa такого правила нет.

Электронная виза позволяет путешественникам въезжать в страну только в туристических целях и находиться в Саудовской Аравии до 90 суток. При этом туристам запрещено посещать святые города Мекка и Медина, а паломники могут приезжать по ней вне сезона Хаджа.

"Посетители, имеющие действующую визу США, Великобритании или Шенгенской зоны, должны использовать ее хотя бы один раз для въезда в страну или регион выдачи, чтобы иметь право на получение визы по прибытии в Саудовскую Аравию", — поясняет Аrabian Business.

По словам министра туризма королевства Ахмеда Аль-Хатиба, восстановление программы выдачи виз по прибытии – это последний шаг к возвращению Саудовской Аравии к допандемийному уровню открытости.

Саудовская Аравия 6 марта объявила об отмене всех антиковидных ограничений. Туристам больше не нужно предъявлять для поездки сертификат вакцинации или проходить ПЦР-тестирование. Аннулированы списки стран по уровню эпидемиологической безопасности, отменен карантин и правило социального дистанцирования. Маски необходимо носить только в закрытых общественных местах. Открыты кафе, рестораны и объекты показа.

Как сообщает в свою очередь АТОР, добраться из России в Саудовскую Аравию можно на стыковочных рейсах с пересадкой в Дубае, Шардже, Дохе, Бахрейне, Каире. За перелет со стыковкой в эмирате Шарджа нужно заплатить 49,5 тыс. р. на человека в одну сторону.

Отсутствие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Россией, по словам Артура Мурадяна, генерального директора туроператора Space Travel, вице-президента АТОР по выездному туризму, является одним из сдерживающих рост российского турпотока в Саудовскую Аравию факторов.

«С точки зрения туристической привлекательности отсутствие прямых рейсов, безусловно, момент отталкивающий. С другой стороны, мы видим, что эта ближневосточная страна становится центром международного событийного туризма, а значимые мероприятия, в свою очередь, стимулируют спрос.

В Саудовской Аравии в очередной раз прошел этап международной гонки «Формулы 1», по плану развивается грандиозный проект Аль-Ула. На конец апреля, по завершении священного месяца Рамадан, планируется увеличение объема религиозного туризма. Безусловно, число желающих посетить эту страну, которая не входит в список недружественных России, будет только расти», – отмечает г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU