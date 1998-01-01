Бизнес-омбудсмен предложил правительству план по спасению туротрасли

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил официальное письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложениями по поддержке туристического бизнеса в условиях санкций, - сообщают «Коммерсант», ТАСС и «Известия».

В своем письме на имя курирующего туризм вице-премьера Борис Титов предлагает правительству рассмотреть предоставление туроператорам отсрочки по выплатам за несостоявшиеся из-за санкций зарубежные туры до конца 2023 года, проданные до 1 марта 2022 года. А для оперативных возвратов клиентам позволить компаниям распечатать два фонда при «Турпомощи» (резервный и фонды персональной ответственности каждой компании).

Как стало известно ТАСС, бизнес-омбудсмен предложил правительству также обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, распространив эту меру в том числе и на предприятия, не относящиеся к малому и среднему бизнесу.

Как поясняет в своем письме Борис Титов, поскольку НДС для авиаперевозчиков и гостиниц обнулен, условия продажи туров по России для туроператоров стали «фактически дискриминационными, зачесть входящий НДС они не могут».

По оценкам АТОР сейчас 80-90% всех продаж туроператоров формируют туры по России, но в том числе из-за фактора «ненулевого» НДС воспользоваться в полной мере возможностями внутреннего туризма они не могут.

В числе других предложений по поддержке туристической отрасли в письме Бориса Титова – моратории на нововведения в законодательство и нормативную базу отрасли (отложить до июня 2023 года запуск «Электронной путевки», нового закона о туризме) и отсрочить до января 2023 года запуск реестра турагентств.

Кроме того, в письме на имя вице-премьера Чернышенко бизнес-омбудсмен предлагает расширить действие программы кешбэка за туры по территории России на даты выезда со 2 июля по 31 декабря 2022 года и увеличить объем субсидирования внутренних перевозок на 2022 и 2023 годы до 4 млрд рублей в год – за счет включения в него въездных чартерных рейсов, а также блоков мест на речных круизных судах и железнодорожном транспорте, обслуживающих иностранных туристов, и блоков мест на внутренних регулярных и чартерных рейсах.

Газете «Коммерсант» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что обращение передано для проработки в Ростуризм. Участники рынка надеются, что позиция бизнес-омбудсмена Бориса Титова и крупнейшей отраслевой ассоциации будет услышана правительством, - сообщает АТОР.

/TOURBUS.RU