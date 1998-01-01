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SriLankan Airlines приостанавливает полеты между Москвой и Коломбо

Причина — проблемы со страхованием воздушных судов

Авиакомпания SriLankan Airlines приостанавливает полеты между Москвой и Коломбо из-за проблем со страховкой ввиду санкций, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Решение о приостановке с понедельника полетов в Москву принято из-за эксплуатационных ограничений. Речь идет об ограничениях на международные финансовые и страховые лимиты, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию. Решение принято до последующего уведомления", — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что ланкийский перевозчик, наоборот, готов увеличить число рейсов в Москву до 4 в неделю.

Напомним также, что на прошлой неделе в расписании «Аэрофлота» с 8 апреля появились рейсы из Москвы в Коломбо. В расписании по маршруту заявлены три частоты в неделю: по средам, пятницам и субботам.

При этом, по мнению специалистов, Шри-Ланка входит в число стран где риск задержания российских самолетов минимален.

Рейс SU 288 будет вылетать из Москвы в 23:30, прибытие в Коломбо - 10:50(+1). Обратный вылет (рейс SU289) будет отправляться в 12:50, прибытие в Москву – в 19:15. Полёты будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER.

Перелет туда-обратно в апреле с включенным багажом обойдется в 67-68 тыс.р. на одного.

«Спрос на Шри-Ланку в этом зимнем сезоне был высоким. Направление, благодаря понятным протоколам въезда, воспринималось как достойная альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки», – сообщили в связи с этим пресс-службе «Интуриста».

/TOURBUS.RU