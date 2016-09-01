ЦИФРА НЕДЕЛИ: С начала года Таиланд принял более 45 тысяч россиян

Более 45 тысяч туристов из России посетили Таиланд с 1 января по 15 марта, сообщил на встрече с турагентами глава службы маркетинга московского офиса Тайского управления по туризму (ТАТ) Константин Киннель, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

По данным ТАТ, в январе в Таиланд из России отправились 22,5 тыс. туристов, в феврале – 17,6 тыс., в первой половине марта – 5493. При этом в первые 2,5 месяца 2021 года турпоток в Таиланд был на нуле, а в 2020 году в этот период страну посетили почти полмиллиона российских туристов.

Как рассказала руководитель тайского направления туроператора "Пакс" Оксана Северина, в последние дни продажи туров в Таиланд приостановились из-за проблем с курсом рубля, международными платежами и другими сложностями.

Процедура въезда, по ее словам, постоянно меняется, но постепенно упрощается. Так, власти Таиланда снизили требования к страховым полисам со $100 до 20 тыс., добавили к списку разрешенных вакцин "Спутник Лайт", сократили число тестов, которые необходимо сдавать во время отдыха. С 1 апреля будет отменено требование о сдаче ПЦР-теста в стране вылета до посадки в самолет.

Въехать в Таиланд можно по двум программам – Test&Go и Sandbox. Первый вариант позволяет бронировать отель из списка SHA+ на одну ночь и после получения отрицательного результата теста путешествовать во всей стране. Второй предполагает бронирование отеля на 7 дней. Турист не может покидать территорию провинции, в которую въехал.

По Test&Go можно въезжать с прививкой вакцинами, одобренными ВОЗ, и "Спутник V". По Sandbox – еще и с прививкой "Спутник Лайт". Если турист въезжает без прививки, он должен провести 10-дневный карантин в отеле.

Сейчас для въезда в страну туристам нужно получить разрешение на въезд Thai Pass, которое оформляется самостоятельно на сайте tp.consular.go.th либо через туроператоров. Для этого необходим сертификат о вакцинации на английском языке с QR-кодом, подтверждение брони отеля и трансфера из аэропорта из списка SHA+, подтверждение оплаты ПЦР-теста по прибытии, страховой полис с покрытием $20 тыс.

На пятый день пребывания в Таиланде туристам необходимо сдать быстрый тест на антиген. Его можно купить самостоятельно в аптеке (стоимость – 80-100 бат), но взять биоматериал и получить результат нужно при сотруднике отеля, а затем загрузить фото результата в приложение MorChana, которое обязаны установить все прибывшие в страну сразу по прилету.

Оксана Северина также сообщила, что ситуация с восстановлением работы отелей, ресторанов и кафе, экскурсионных объектов после пандемии различается в зависимости от региона.

Так, в Бангкоке и на Пхукете все работает практически в обычном режиме. В Паттайе ситуация хуже – там многие отели и популярные объекты до сих пор закрыты. При этом экскурсии проводятся только в индивидуальном режиме.

Как сообщил г-н Киннель, после ухода международных платежных систем туристы не могут сейчас заплатить за ПЦР-тест в Таиланде, находясь в России. В связи с этим невозможно получить Thai Pass для въезда в страну. При этом возможность организации платежей российскими картами "Мир" в Таиланде обсуждается с крупнейшими частными банками страны, но вопрос пока не решен.

/TOURBUS.RU