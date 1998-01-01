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28 марта
Второго апреля стартует выдвижение соискателей на Тринадцатую профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award 2022
В этом году важнейшее отраслевое мероприятие в ноябре впервые принимает Самара
Второго апреля стартует выдвижение соискателей на Тринадцатую профессиональную премию Russian Business Travel & MICEAward 2022!
За 13 лет существования премия стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.
В этом году важнейшее отраслевое мероприятие в ноябре впервые принимает Самара!
Церемония вручения наград MICE Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России». Параллельно с «живой» церемонией будет вестись онлайн-трансляция с места события на страницах в социальных сетях и на канале в YouTube.
В минувшем году в борьбе за престижную профессиональную награду приняли участие более 230 профильных компаний – ведущие агентства, организаторы конференций, инсентив- тимбилдинговых программ, конгрессно-выставочные площадки, региональные и зарубежные офисы по туризму и конвеншн-бюро, разработчики профессиональных онлайн-продуктов.
География соискателей MICE Award традиционно широка - от Калининграда до Владивостока.
За три месяца народного голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более 450 тысяч голосов.
Окончательный выбор лауреатов в конце ноября был сделан экспертным советом, в составе которого больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT.
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