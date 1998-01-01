Второго апреля стартует выдвижение соискателей на Тринадцатую профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award 2022

В этом году важнейшее отраслевое мероприятие в ноябре впервые принимает Самара

Второго апреля стартует выдвижение соискателей на Тринадцатую профессиональную премию Russian Business Travel & MICEAward 2022!

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.

В этом году важнейшее отраслевое мероприятие в ноябре впервые принимает Самара!

Церемония вручения наград MICE Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России». Параллельно с «живой» церемонией будет вестись онлайн-трансляция с места события на страницах в социальных сетях и на канале в YouTube.

В минувшем году в борьбе за престижную профессиональную награду приняли участие более 230 профильных компаний – ведущие агентства, организаторы конференций, инсентив- тимбилдинговых программ, конгрессно-выставочные площадки, региональные и зарубежные офисы по туризму и конвеншн-бюро, разработчики профессиональных онлайн-продуктов.

География соискателей MICE Award традиционно широка - от Калининграда до Владивостока.

За три месяца народного голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более 450 тысяч голосов.

Окончательный выбор лауреатов в конце ноября был сделан экспертным советом, в составе которого больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT.

http://www.mice-award.ru/ru/nominations/