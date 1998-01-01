UNWTO: Международный туризм продолжает восстановление

Вместе с тем эксперты UNWTO отмечают отрицательное влияние на мировой туризм конфликта в Украине

Число международных туристических прибытий продолжило расти в начале 2022 года после спада на 70% из-за пандемии, в январе прирост составил 130% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"Число международных туристических прибытий в январе выросло на 18 млн или 130% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Хотя эти цифры подтверждают позитивную тенденцию, наметившуюся в прошлом году, восстановлению международного туризма продолжают мешать ковидные ограничения, сохранившиеся во многих странах. В 2021 году число прибытий сократилось на 71%, в январе 2022 снижение составило 67%", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Лучшие результаты, по данным UNWTO, — в Европе и Америке, где число прибытий выросло на 2000 и 100% соответственно. Но эти цифры по-прежнему чуть более чем на 50% отстают от допандемийных потоков.

На Ближнем Востоке за первый месяц года число прибытий выросло на 90%, в Африке — на 51%. Это на 63 и 66% меньше, чем в 2019 году. Азиатско-Тихоокеанский регион восстанавливается наиболее медленно, так как несколько стран здесь остаются закрытыми для турпоездок. Прирост числа прибытий здесь составил 44%.

"Ожидается, что после беспрецедентного падения в 2020 и 2021 годах, международный туризм продолжит восстанавливаться в 2022 году. По состоянию на 24 марта в 12 странах были отменены ограничения, связанные с коронавирусом, и все больше правительств ослабляют требования к путешественникам, что способствует росту отложенного спроса", — говорится в сообщении Всемирной туристской организации.

Между тем, восстановление международного туризма после пандемии коронавируса может замедлиться из-за конфликта на Украине, считают такжн эксперты Всемирной туристской организации.

"Основные государства-поставщики туристов, США и азиатские страны, которые сейчас начали открываться для выезда, чувствительны к возможным рискам. Кроме того, закрытие украинского и российского воздушного пространства, а также запрет полетов для российских перевозчиков, влияет на путешествия внутри Европы. Необходимость облета закрытых зон для дальнемагистральных рейсов приводит к увеличению времени полетов и росту затрат на них", — говорится в сообщении.

По данным UNWTO, на Россию и Украину приходилось 3% мировых расходов на турпоездки в 2020 году и, если конфликт затянется, мировой туризм может потерять не менее $14 млрд доходов.

"Оба рынка – значимые поставщики туристов для соседних стран, европейских пляжных направлений. Российский рынок стал также очень важным во время пандемии для таких туристических направлений, как Мальдивы, Сейшельские острова или Шри-Ланка", — подчеркивают в организации.

В то же время, эксперты UNWTO отмечают, что пока рано оценивать все последствия конфликта. Поиск и бронирования авиабилетов по различным каналам упали сразу после 24 февраля, но в начале марта показатели начали восстанавливаться.

"Ситуация неопределенности ухудшает экономические условия, подрывает доверия потребителей, повышает инвестиционную неопределенность. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный экономический рост в этом году может быть на 1% ниже, чем прогнозировалась, а инфляция может подскочить на 2,5%.

Растущая цена на нефть также повышает стоимость транспортных услуг и размещения в отелях, что снижает покупательную способность потенциальных туристов", — подчеркивают в UNWTO.

/TOURBUS.RU