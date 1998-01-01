Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 марта
Индонезия отменяет карантин на всех островах

Россияне могут посещать Бали и другие острова страны, оформив бизнес-визу через туроператора


 

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Индонезия продолжает смягчать условия въезда для иностранных вакцинированных туристов. В начале марте был отменен карантин только для отдыхающих на Бали, а сейчас принято решение об отмене карантина на всех островах Индонезии.

Более того, туристам больше нет необходимости бронировать на первые четыре дня пребывания на Бали отель из списка рекомендованных и туристы могут выезжать с того или иного острова с первого же дня нахождения там.

Соответствующие послабления изложены в официальном документе правительства острова Бали и вступили в силу 23 марта, - отмечает АТОР.

 

Изменения коснулись и списка стран, граждане которых могут получить индонезийскую визу по прибытии. Россия в обновленный список пока не вошла.

Это значит, что россияне по-прежнему для въезда в Индонезию должны оформить бизнес-визу, по которой можно приезжать и с целью туризма. Оформляется такая виза через индонезийские принимающие компании (в России - через туроператоров, которые имеют с ними контакты).

 

Что касается ПЦР-тестов, то их количество остается прежним – 2 ПЦР-теста. Первый тест необходимо сделать в течение 48 часов до поездки в Индонезию. Второй ПЦР-тест делается по прибытии, в аэропорту. Он платный, стоит 275 тыс. индонезийских рупий (около 2 тыс.руб).

Готовность результата ПЦР-теста – 3-6 часов. Если он отрицательный, туристы смогут начинать полноценный отдых, который в Индонезии  уже не скован жесткими ограничениями.

 

Документы, которые теперь потребуются россиянам для въезда в Индонезию:

  •  Сертификат вакцинации «Спутником V» или вакцинами, одобренными ВОЗ. Сертификат необходим всем туристам с 18 лет. Туристов без вакцины или с сертификатами переболевшего Индонезия пока не принимает.

  • Отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 48 часов до въезда в Индонезию

  • Паспорт, до окончания срока действия которого останется не менее 6 месяцев

  • Бизнес-виза, оформленная через принимающие индонезийские компании

  • Медицинский полис, покрывающий риски заражения ковидом

  • Обратный билет на самолет.

 

Прямых рейсов в Индонезию пока нет, несмотря на то, что Оперштаб РФ разрешил российским перевозчикам летать на Бали с 14 марта 2022 года. 

Пока же из Москвы можно добраться стыковочными рейсами, например, через столицу Катара. С 28 марта Qatar Airways возобновляет рейсы на Бали из Дохи четыре раза в неделю.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 