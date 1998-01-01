Индонезия отменяет карантин на всех островах

Россияне могут посещать Бали и другие острова страны, оформив бизнес-визу через туроператора

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Индонезия продолжает смягчать условия въезда для иностранных вакцинированных туристов. В начале марте был отменен карантин только для отдыхающих на Бали, а сейчас принято решение об отмене карантина на всех островах Индонезии.

Более того, туристам больше нет необходимости бронировать на первые четыре дня пребывания на Бали отель из списка рекомендованных и туристы могут выезжать с того или иного острова с первого же дня нахождения там.

Соответствующие послабления изложены в официальном документе правительства острова Бали и вступили в силу 23 марта, - отмечает АТОР.

Изменения коснулись и списка стран, граждане которых могут получить индонезийскую визу по прибытии. Россия в обновленный список пока не вошла.

Это значит, что россияне по-прежнему для въезда в Индонезию должны оформить бизнес-визу, по которой можно приезжать и с целью туризма. Оформляется такая виза через индонезийские принимающие компании (в России - через туроператоров, которые имеют с ними контакты).

Что касается ПЦР-тестов, то их количество остается прежним – 2 ПЦР-теста. Первый тест необходимо сделать в течение 48 часов до поездки в Индонезию. Второй ПЦР-тест делается по прибытии, в аэропорту. Он платный, стоит 275 тыс. индонезийских рупий (около 2 тыс.руб).

Готовность результата ПЦР-теста – 3-6 часов. Если он отрицательный, туристы смогут начинать полноценный отдых, который в Индонезии уже не скован жесткими ограничениями.

Документы, которые теперь потребуются россиянам для въезда в Индонезию:

Сертификат вакцинации «Спутником V» или вакцинами, одобренными ВОЗ. Сертификат необходим всем туристам с 18 лет. Туристов без вакцины или с сертификатами переболевшего Индонезия пока не принимает.

Отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 48 часов до въезда в Индонезию

Паспорт, до окончания срока действия которого останется не менее 6 месяцев

Бизнес-виза, оформленная через принимающие индонезийские компании

Медицинский полис, покрывающий риски заражения ковидом

Обратный билет на самолет.

Прямых рейсов в Индонезию пока нет, несмотря на то, что Оперштаб РФ разрешил российским перевозчикам летать на Бали с 14 марта 2022 года.

Пока же из Москвы можно добраться стыковочными рейсами, например, через столицу Катара. С 28 марта Qatar Airways возобновляет рейсы на Бали из Дохи четыре раза в неделю.

/TOURBUS.RU