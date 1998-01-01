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28 марта
Индонезия отменяет карантин на всех островах
Россияне могут посещать Бали и другие острова страны, оформив бизнес-визу через туроператора
Как сообщает Ассоциация туроператоров, Индонезия продолжает смягчать условия въезда для иностранных вакцинированных туристов. В начале марте был отменен карантин только для отдыхающих на Бали, а сейчас принято решение об отмене карантина на всех островах Индонезии.
Более того, туристам больше нет необходимости бронировать на первые четыре дня пребывания на Бали отель из списка рекомендованных и туристы могут выезжать с того или иного острова с первого же дня нахождения там.
Соответствующие послабления изложены в официальном документе правительства острова Бали и вступили в силу 23 марта, - отмечает АТОР.
Изменения коснулись и списка стран, граждане которых могут получить индонезийскую визу по прибытии. Россия в обновленный список пока не вошла.
Это значит, что россияне по-прежнему для въезда в Индонезию должны оформить бизнес-визу, по которой можно приезжать и с целью туризма. Оформляется такая виза через индонезийские принимающие компании (в России - через туроператоров, которые имеют с ними контакты).
Что касается ПЦР-тестов, то их количество остается прежним – 2 ПЦР-теста. Первый тест необходимо сделать в течение 48 часов до поездки в Индонезию. Второй ПЦР-тест делается по прибытии, в аэропорту. Он платный, стоит 275 тыс. индонезийских рупий (около 2 тыс.руб).
Готовность результата ПЦР-теста – 3-6 часов. Если он отрицательный, туристы смогут начинать полноценный отдых, который в Индонезии уже не скован жесткими ограничениями.
Документы, которые теперь потребуются россиянам для въезда в Индонезию:
Прямых рейсов в Индонезию пока нет, несмотря на то, что Оперштаб РФ разрешил российским перевозчикам летать на Бали с 14 марта 2022 года.
Пока же из Москвы можно добраться стыковочными рейсами, например, через столицу Катара. С 28 марта Qatar Airways возобновляет рейсы на Бали из Дохи четыре раза в неделю.
/TOURBUS.RU
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