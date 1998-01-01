Закон об обнулении НДС для гостиниц подписан президентом

Новый закон, которого давно ждал турбизнес, вступит в силу 26 апреля и будет действовать пять лет

В России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для уже работающих и новых объектов размещения, соответствующая норма содержится в подписанном президентом законе об антикризисных налоговых мерах.

"Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России. Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет – до 2027 года. Для новых отелей – тоже пять лет, но уже с даты открытия, что поможет выйти предприятию на операционную безубыточность за этот период", — прокомментировала вступление закона в силу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму, позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.

Как напомнили в ведомстве, сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%. Такая налоговая нагрузка делает гостиничную отрасль не конкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов.

При этом страны, активно развивающие туризм, в последние годы существенно снизили ставки НДС для гостиничного бизнеса или вовсе их обнулили. Так, нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза — в среднем 7-8%, в Таиланде — 7%.

Председатель комиссии РСПП по туристской индустрии и почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает это решение очень важным и полезным для гостиничной отрасли. "Но ситуация для туризма во многом неопределенная, особенно если не удастся затормозить цены на междугородные пассажирские перевозки. Поэтому необходимо не только обнулять НДС.

резко снижать, если не обнулять, ставки отчислений в социальные фонды с учетом исключительно высокой трудоемкости гостиничных и санаторно-курортных услуг", — добавил он.

«В разрезе текущей ситуации это очень позитивная новость. Представители гостиничного рынка неоднократно говорили о необходимости обнуления НДС, и мы рады, что мера поддержана правительством», – говорит Вадим Прасов из Федерации рестораторов и отельеров России. По его словам, мера улучшит экономику крупных и средних объектов размещения.

Смущает экспертов пока только срок действия меры, - по их мнению, оптимально было бы отменить НДС бессрочно, - отмечали ранее в АТОР.

/TOURBUS.RU