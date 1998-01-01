Весеннее роуд-шоу Санкт-Петербурга пройдёт в апреле в городах Сибири

Посетители мероприятий смогут принять участие в многочисленных презентациях и провести деловые встречи с участниками

С 11 по 29 апреля Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводит профессиональное роуд-шоу «Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга» в восьми городах Югры, Восточной и Западной Сибири.

Посетители мероприятий смогут принять участие в многочисленных презентациях, провести деловые встречи с участниками, а также выиграть в лотерее ценные призы - проживание в отелях города, билеты в музеи, сувениры.

В программе мероприятий в каждом городе - представление весенне-летних туристских программ в Северной столице, интересных туристских мест на карте города, календаря главных культурных событий. К классическим достопримечательностям в летнем сезоне 2022 добавились объекты «Новой географии Санкт-Петербурга». В их числе - реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, остров Новая Голландия, музей прикладного искусства художественной академии им. А.Л.Штиглица, музей Фаберже, галерея современного искусства Эрарта, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Ленполиграфмаш, Севкабель Порт.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей КОРНЕЕВ, «в прошлом году город на Неве посетили 5,8 млн. российских и 250 тысяч иностранных гостей. Показатели внутреннего туризма практически достигли значений допандемийного 2019 года. Повторное посещение Санкт-Петербурга планируют 74% российских туристов. Это доказательство уникальности Северной столицы и качественной работы ее предприятий индустрии гостеприимства.

Санкт-Петербург привлекает гостей как город богатейшего культурно-исторического наследия. В городе активно развиваются другие виды туризма - образовательный, медицинский, промышленный, включающий посещение знаменитых фабрик и заводов города».

Роуд-шоу стартует во второй декаде апреля и включает посещение городов:

11.04 Омск Ibis Сибирь Омск

12.04 Новосибирск Domina Novosibirsk Hotel

13.04 Кемерово Томь River Plaza

14.04 Красноярск Novotel Krasnoyarsk Center

26.04 Тюмень DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen

27.04 Ханты-Мансийск КТЦ «Югра-Классик»

28.04 Сургут «Бизнес отель»

29.04 Нижневартовск Park Side Inn

Программа роуд-шоу «Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга» в каждом городе:

10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей

11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей туриндустрии из Санкт-Петербурга

12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов

14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.

Участники роуд-шоу: ведущие туроператоры по приему в Санкт-Петербурге, Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, учреждения культуры Санкт-Петербурга.

В их числе:

• туроператоры «Тари Тур», «Арт-Тревел», «Невские Сезоны», «Премьера Трэвел», «Петротур Сервис»

• событийно-туристический холдинг «Фаворит»

• музей Фаберже, музей Железных дорог России, музей-макет «Петровская акватория»

• ГК «Астра Марин».





Программа роуд-шоу и регистрация для участия

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков, представителей СМИ стать гостями роуд-шоу!