Египет продлил программу субсидирования чартеров

Страна нуждается в валютных поступлениях, одним из источников которых является въездной туризм

Как сообщает Ассоциация туроператоров, из-за событий вокруг Украины, приведших к росту цен на топливо и основные продукты питания, Египет столкнулся с серьезным экономическим кризисом. В понедельник курс египетского фунта снизился сразу на 14%, что стало самым большим падением за пять последних лет. Власти впервые с 2017 года подняли ключевые процентные ставки и снова просят о помощи МВФ.

Как заявил на заседании кабмина премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, «нынешний кризис сложнее, чем кризис, вызванный появлением коронавируса».

Как и в прошлые годы, Египет нуждается в валютных поступлениях, одним из источников которых является въездной туризм.

С конца февраля этот сектор в упадке: по сравнению с началом года заполняемость египетских курортов на Красном море упала почти вдвое. Бронирования с российского и украинского рынка, на которые приходится около 30% иностранного турпотока, приостановились.

Несмотря на кризис, египетские власти продолжат стимулировать въездной туризм, чтобы удержать сектор «на плаву». Принято решение о пролонгации программы субсидирования иностранных рейсов, которая заканчивается 1 мая 2022 года.

Египет продолжит платить за чартерные рейсы еще полгода – до 31 октября 2022 года.

Программой предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысяч долларов за каждый рейс.

Как подчеркнул египетский премьер, эта мера поможет «поддержать конкурентоспособность Египта на мировом туристическом рынке и привлечь внимание международных операторов».

Также запланирована международная рекламная кампания: в течение 8 недель она пройдет на рынках Великобритании, Германии, Италии, Франции и США.

В Египте очень рассчитывают на британских отдыхающих: МИД Великобритании неделю назад наконец отменил официальную рекомендацию не посещать регион Южного Синая «без необходимости», - отмечает Ассоциация туроператоров.

/TOURBUS.RU