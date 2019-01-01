Новости Экспресс Allegro прекращает рейсы Петербург-Хельсинки Последний рейс из финской столицы состоится в ближайшее воскресенье

Скоростной поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки, прекратит движение с 28 марта, сообщает финский оператор VR, - сообщает АТОР. В пятницу представители финской железнодорожной компании сообщили, что поезд Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом прекратит регулярное движение с понедельника, 28 марта. По данным VR, в воскресенье, 27 марта, состоится только утренний рейс Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург, а дневной поезд AE786 отменен. Клиенты VR могут бесплатно вернуть билеты на рейсы Allegro, которые не состоятся. «До сих пор мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель заключалась в том, чтобы обеспечить доступ в Финляндию для финских граждан. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели это сделать. Сейчас продолжать эксплуатировать Allegro уже нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы временно приостановим трафик», - сообщили в VR. По информации издания Helsingin Sanomat (HS), в четверг министр по вопросам европейского развития и государственного владения Тютти Туппурайнен направил в железнодорожной компании VR письмо, в котором говорится, что дальнейшая эксплуатация поезда Allegro более «нецелесообразна». Поезда Allegro принадлежат компании «Карельские поезда», совместному предприятию VR и РЖД. РЖД находится в списке санкций США против России. Билеты на Allegro есть с отправлением в ближайшие даты, в том, числе, на субботу, 26 марта. Из Санкт-Петербурга в Хельсинки Allegro выполняет два ежедневных рейса. Билеты – от 79 евро. Ранее обсуждался и запуск третьего ежедневного рейса. По информации северо-западного транспортного управления, с конца февраля на высокоскоростном поезде Allegro границу ежедневно пересекают от 500 до 900 человек, причем 70% пассажиров – это граждане России. Они использовали поезд для транзита в третьи страны. «Никакого существенного влияния на туризм остановка «Аллегро» не окажет — как на этом поезде, так и на других видах транспорта выехать из России в Финляндию туристы из РФ уже давно не могут, — считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. — К тому же у тех, кто имеет право въезжать в Страну Суоми, остаются альтернативные способы проезда — например, на автобусе». «Это решение было ожидаемо и мало скажется на потоке пассажиров между странами, который в последнее время крайне мал. — соглашается и глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. — При желании найти варианты выезда из России в Финляндию по-прежнему возможно, а для рядовых туристов ничего не меняется — им въезд в эту страну закрыт уже на протяжении более чем двух лет». /TOURBUS.RU

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