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«Россия» полетит на «Суперджетах» из Сочи в шесть стран

Среди запланированных направлений полетов — Египет, Турция и Израиль

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", — сообщает компания.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах Superjet 100.Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.

Полеты в Каир (7 рейсов в неделю), Тель-Авив (7 рейсов в неделю), Актобе (3 рейса в неделю), Нур-Султан (7 рейсов в неделю), Анталью (14 рейсов в неделю), Стамбул (19 рейсов в неделю), Бухару (3 рейса в неделю) и Фергану (3 рейса в неделю) стартуют 7 апреля.

С 8 апреля компания начнет летать в Ереван (7 рейсов в неделю), Актау (3 рейса в неделю), Алма-Ату (7 рейсов в неделю), Самарканд (4 рейса в неделю), Ташкент (7 рейсов в неделю) и Ургенч (2 рейса в неделю). С 9 апреля компания начнет летать в Атырау (2 рейса в неделю), с 22 апреля – в Бодрум (3 рейса в неделю) и Даламан (2 рейса в неделю).

"Аэрофлот" продолжит изучать перспективу развития международной программы полетов из Сочи, а также из других городов России", — добавили в компании.

Как напоминает «Интерфакс», в начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан — все они выполняются на российских лайнерах SSJ100.

Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) — для перевозки будут использоваться Airbus A321; с 8 апреля — в Коломбо (Шри-Ланка) с использованием Airbus А330.

/TOURBUS.RU