Очередная программа «детского кешбэка» стартует 31 марта

Продажи путёвок в детские лагеря с кешбэком стартуют в ночь на 31 марта, сообщила журналистам вчера глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Что касается детского кешбэка, который очень полюбился семьям с детьми. Продажи с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта. А отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Возврат, как и в прошлом году, составит 50% оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карточку МИР в течение нескольких дней», — сказала она.

По словам г-жи Догузовой, семьи, где много детей, смогут вернуть 50% от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено — детей можно отправлять на любое количество смен.

Как напомнили в Ростуризме, все предложения путёвок с кешбэком можно будет в день старта программы найти на официальном портале Мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

«При выборе путевки непосредственно на сайте лагеря, необходимо будет убедиться, что он является участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора – убедиться, что выбранная путевка участвует в программе (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В программе будут участвовать как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Поездку в лагерь можно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернётся на карту, но не более 20 тысяч рублей.

Правительство РФ направит в 2022 году на программу детского кешбэка 7,5 млрд рублей, в прошлом году для запуска акции было выделено 5 млрд рублей, сообщил в свою очередь в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь к вопросу, который касается детского отдыха. Мы его детально обсуждали на прошлой неделе, и по поручению президента правительство продлило программу возврата половины стоимости путевки для детей. Она оказалась очень востребованной у родителей. В этом году мы увеличим финансирование, и теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тыс. ребят. Для этого направим 7,5 млрд рублей», — сказал он во время видеоконференции заседания правительства России.

Благодаря этой программе более 400 тыс. детей в прошлом году отправились в лагеря с 50% скидкой.

По данным Ростуризма, в 2021 году в России работало чуть более 2 тыс. детских лагерей.

/TOURBUS.RU