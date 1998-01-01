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24 марта
Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства»
«Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства»!
Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года.
«Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли.
Чтобы принять участие, необходимо:
Нажать на кнопку «Стать участником» на официальном сайте конкурса
Заполнить персональные данные (ФИО, регион, почта) в окне авторизации, подтвердить почту
В личном кабинете заполнить расширенную анкету с информацией о себе и своем опыте
Вы можете выбрать одно или несколько (до трех) направлений для подачи заявки.
Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года.
Ознакомиться подробнее с направлениями, заданиями, этапами конкурса можно на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/.
Также обращаем ваше внимание на полезный раздел «частые вопросы».
Мы ждем вашу заявку!
Официальный сайт конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/
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