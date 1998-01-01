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24 марта
Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства»
«Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей»

 

Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства»!

Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года.

 

«Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли.

 

Чтобы принять участие, необходимо:

Нажать на кнопку «Стать участником» на официальном сайте конкурса

Заполнить персональные данные (ФИО, регион, почта) в окне авторизации, подтвердить почту

В личном кабинете заполнить расширенную анкету с информацией о себе и своем опыте

Вы можете выбрать одно или несколько (до трех) направлений для подачи заявки.

 

Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года.

Ознакомиться подробнее с направлениями, заданиями, этапами конкурса можно на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/.

 Также обращаем ваше внимание на полезный раздел «частые вопросы».

 

Мы ждем вашу заявку! 

Официальный сайт конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/


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