Новости Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства» «Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства»! Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года. «Мастера гостеприимства» - конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Чтобы принять участие, необходимо: Нажать на кнопку «Стать участником» на официальном сайте конкурса Заполнить персональные данные (ФИО, регион, почта) в окне авторизации, подтвердить почту В личном кабинете заполнить расширенную анкету с информацией о себе и своем опыте Вы можете выбрать одно или несколько (до трех) направлений для подачи заявки. Регистрация продлится до 5 апреля 2022 года. Ознакомиться подробнее с направлениями, заданиями, этапами конкурса можно на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/. Также обращаем ваше внимание на полезный раздел «частые вопросы». Мы ждем вашу заявку! Официальный сайт конкурса: https://welcomecup.rsv.ru/

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