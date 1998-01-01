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24 марта
Туристы смогут оказаться в европейском Средневековье, не уезжая из России
В Москве, в отеле "Садовое кольцо" прошла презентация национального туристского маршрута "Истории и тайны средневекового Выборга", организатором которого является Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационно-туристский центр».
Как стало известно, туристический маршрут получил статус «национального». Соответствующее решение принял Экспертный совет по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.
Одни из разработчиков проекта, Кирилл Соколов (туроператор «Невские Сезоны») напомнил, что маршрут продолжительностью два дня был разработан в рамках федерального проекта «Серебряное ожерелье России». Он соединяет Ленобласть и Петербург.
«Нашей главной задачей было показать привлекательность Выборга, раскрыть его потенциал. За два дня, на которые рассчитана экскурсионная программа, наши туристы смогут оказаться в средневековом европейском городе, не изобретая машину времени и не покидая пределы страны, - увидят основные достопримечательности города и побывают на экскурсии в Кронштадте.
Наши гости откроют для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто, посетят средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города, а в усадьбе Бюргера – богатого шведского горожанина, туристов встретит хозяйка и угостит знаменитым Выборгским кренделем. Запомниться и посещение Военного музея Карельского перешейка, созданного историком Баиром Иринчеевым.
Здесь можно увидеть уникальную коллекцию фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, а также находки с мест сражений. Музей, кстати, - интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.
Начальник сектора международного и межрегионального сотрудничества и проектирования ГБУ Ленинградской области "Информационно-туристский центр" Любовь Бейдина также добавила, что Ленобласть богата достопримечательностями, природными заповедниками, и что выходные в Выборге – отличная возможность забыть о суете родного города и окунуться в сказочную атмосферу старинной архитектуры.
«Выборг – это единственный западноевропейский средневековый город на территории России, центр «Русской Финляндии», - отметила она, - Наша земля связана с такими именами, таким судьбоносными личностями, как Пётр 1, Александр Невский, Пушкин, Набоков, Римский – Корсаков...
У нас хорошо развит религиозный, экологический, сельский, гастрономический туризм. Для особо требовательных туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств.
Ежегодно, на нашей территории проходит более 500 событийных мероприятий, - различных фестивалей, ярмарок, выставок. Одним из крупнейших и популярнейших является Мотофестиваль «Балтик Ралли» - международный фестиваль под патронажем и при личном участии Губернатора Ленинградской области.
Фестиваль отлично вписался в межрегиональный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», соединяя историко-культурное и архитектурное наследие Севера-Запада. В этом году он пройдет в Выборге с 22 – 24 июля.
В рамках презентации также состоялось знакомство с представителями Выборгских музеев, ресторанов, отелей, а также прошла дегустация гастрономических брендов Ленинградской области.
/TOURBUS.RU
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