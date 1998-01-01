На смену «вакцинным» турам пришли «карточные»

Российские туроператоры начали предлагать туры в открытые страны для оформления карт международных платежных систем в местных банках, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. «У туристов появился спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard, туроператоры получают все больше подобных запросов от агентств», — констатируют в ассоциации.

По данным АТОР, пока туры для оформления карт предлагаются только в Узбекистан. Оформить карты там можно в трех местных банках.

«Туроператоры будут расширять географию «карточных» туров. Среди стран, куда можно будет поехать за картами, помимо Узбекистана, — Армения, Казахстан, Киргизия и Турция. При этом в Армению поездки будут более длительными — от 4 рабочих дней, так как карты там оформляются дольше», — добавили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что оформленные за рубежом карты не будут работать в России, их можно будет использовать только за границей. Комиссия за снятие наличных с карты, оформленной в одном из банков Узбекистана, составит 1-2%.

Также стало известно, что 23 марта туроператор «ВЕДИ Групп», уже имеющий опыт организации вакцинных туров за рубеж, объявил о старте продаж эксклюзивного тура «За VISA в Узбекистан». Тур трехдневный, его наземная часть предполагает 2 ночи в отеле в Ташкенте.

Во второй (основной) день тура туристы с утра могут по желанию потратить час на оформление и получение карты международной платежной системы Visa или Mastercard в местном банке — процесс организуют партнеры туроператора в Узбекистане.

Быстрота оформления, по словам представителя компании, будет обеспечена тем, что необходимые для банка документы, если туристы хотят, будут предварительные собраны с них и поданы в отделение заранее. Туристов в банк сопровождает представитель туроператора.

Такой «карточный» тур у «ВЕДИ Групп» стоит от 23 тысячи рублей с человека (1/2 двухместного номера). В цену включены трансферы от аэропорта в отель и из него, а также в банк и из него, проживание в отеле 4* и медицинская страховка на 2 млн рублей.

Перелет оплачивается дополнительно (ориентировочно, билет туда-обратно из Москвы до Ташкента на ближайшие даты обойдется в районе 500 долларов на человека, из регионов – дороже).

«Практика последних недель показывает, что туристам удобнее билеты бронировать самим (возвраты и переносы по невылету авиакомпании в случае чего осуществляют быстрее). Если клиент хочет купить билет через нас, то мы обговариваем сумму, так как цена постоянно скачет и покупаем в соответствием с желаниями клиента.

Перелеты авиакомпаниями: «Узбекские Авиалинии» и «Узбекистан Экспресс». А с 1 по 8 мая берем блоки на этих рейсах из Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод», – рассказала Наталия Лазарева, руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR туроператора «ВЕДИ Групп».

/TOURBUS.RU