Ростуризм: Более 90% организованных туристов вернулись в Россию

Более 90% россиян, выехавших за рубеж по путевкам туроператоров, на сегодня вернулись домой, за границей остаются менее 6,5 тыс. организованных туристов, сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма.

«На сегодняшний день при поддержке Ростуризма туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% наших организованных туристов – это порядка 83 тыс. человек. Сейчас ведется работа по возвращению еще менее 6,5 тыс. организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов туроператоры обеспечивают своих туристов проживанием в отелях и помогают им в решении других вопросов», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, больше всего наших организованных туристов находится в Египте – около 4,3 тыс. человек, это клиенты трех крупных туроператоров.

«Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию. Но туроператоры продолжают ежедневно возвращать наших организованных туристов домой, в том числе на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

Со вчерашнего дня выполняются рейсы с организованными туристами из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные воды. Также запланирован ряд рейсов с египетских курортов в Махачкалу. Далее туроператоры будут развозить туристов в регионы их проживания. Кроме того, на согласовании находится еще ряд дополнительных рейсов для ускорения процесса возвращения наших туристов», — сообщает пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, около 1,3 тыс. организованных туристов находятся в ОАЭ, около 690 — в Турции, порядка 60 на Мальдивах и 50 в Тайланде. Туроператоры в настоящее время занимаются их возвращением домой, в основном рейсами зарубежных авиакомпаний через третьи страны.

«Что касается самостоятельных туристов, работа по их возвращению продолжается. Вопросами их возвращения в первую очередь занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИДа, Ростуризма и ряда других ведомств. Был выполнен ряд специальных рейсов, туристов также пересаживают на рейсы зарубежных авиакомпаний через третьи страны. При этом количество тех, кому необходимо содействие в возвращении домой, сокращается.

Так, если раньше через Госуслуги в среднем мы получали порядка 2 тыс. обращений в сутки, то за последние два дня суммарно получили не более 100 новых обращений. Всего с момента запуска формы обратной связи нами было получено более 10,5 тыс. обращений», — говорится в сообщении Ростуризма.

/TOURBUS.RU