Новости Церемония вручения госпремий в области туризма прошла в столице Среди получивших правительственные награды - руководители туркомпаний ANEX Tour и «Академсервис», проекта «Пора путешествовать по России» и выставки "Интурмаркет"

Во вторник в Доме Правительства Российской Федерации состоялось вручение государственных премий в области туризма. Как сообщает Ростуризм, правительство России присудило премии 8 проектам в области туризма за 2021 год. Их создатели получили по 1 млн. рублей на дальнейшее развитие. Диплом и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении вручила глава Ростуризма Зарина Догузова. Всего на соискание премии было представлено более ста заявок со всей страны от Калининграда до Владивостока. Все заявки прошли тщательную экспертизу Межведомственного совета по итогам которой были выбраны восемь лучших проектов, направленных на решение приоритетных задач отрасли: формирование новых туристических продуктов и их продвижение, развитие современных, интерактивных он-лайн платформ, подготовку кадров и разработку актуальных образовательных методик и реализацию инклюзивных программ, задача которых создавать комфортные условия для путешествий и отдыха в нашей стране людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, «Премия Правительства в туризме была учреждена для поддержки самых ярких, прорывных и талантливых инициатив в нашей отрасли и мне очень приятно, что сегодня я награждаю лауреатов. Все победители уже не первый год в отрасли и мне очень приятно, что заслуженные награды сегодня получают профессионалы, для которых туризм – не просто профессия на один год, а образ жизни, потому что только с таким неравнодушным подходом можно развивать дело, двигать его вперед». Зарина Догузова также добавила, что у Ростуризма запланировано много мероприятий в рамках нацпроекта по поддержке отрасли: «Сейчас работаем надо дополнительными мерами поддержки отрасли. Первый «пакет мер» уже одобрен: вы знаете, перезапущена программа основного туристического кешбэка, 31 марта стартует программа кешбэка за детские лагеря. Также было принято решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли. И мы обязательно компенсируем туроператорам расходы, связанные с возвращением наших туристов домой» Среди награжденных - руководители туроператора «Академсервис» гендиректор Леонид Исакович и еще четыре топ-менеджера компании – за многофункциональный 30-летний проект комплексного обслуживания туристов на рынке въездного и внутреннего туризма; Александра Дмитриева, Яна Муромова, административный директор и заместитель генерального директора туроператора «Анекс Тур» соответственно – за проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Отдых без границ»; Ольга Хоточкина, исполнительный директор компании «Экспотур» (выставка «Интурмаркет»), Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR – за проект «Пора путешествовать по России»; Алексей Венгин, генеральный директор компании «Профи.Трэвел» – за создание онлайн-выставок «Знай Наше» и Russian Expo Days. Также премии получили Сергей Самойленко, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии – за проект визит-центра «Вулканариум» в Камчатском крае; Вера Истомина, индивидуальный предприниматель, Михаил Ушаков, президент НАИТО – за проект RussiaTravel.club; Баирма Жалсараева, генеральный директор компании «Солонго», Любовь Пластинина, менеджер по туризму Центра старообрядцев, Светлана Цыбикдоржиева, генеральный директор компании «Жассо Тур» – за проект «Бурятия больше, чем Байкал»; Коллектив частного «Музея станка» – за проект «Мультимедийный музей станка» в Тульской области.

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