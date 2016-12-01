«Аэрофлот» будет летать на Шри-Ланку три раза в неделю

SriLankan Airlines также намерена увеличить частоту рейсов в Россию до четырех в неделю

Как сообщает Ассоциация туроператоров, в системе бронирования авиакомпании «Аэрофлот» с 8 апреля появились рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). В расписании по маршруту заявлены три частоты в неделю: по средам, пятницам и субботам.

По мнению специалистов, Шри-Ланка входит в число стран где риск задержания российских самолетов минимален.

Рейс SU 288 будет вылетать из Москвы в 23:30, прибытие в Коломбо - 10:50(+1). Обратный вылет (рейсSU289) будет отправляться в 12:50, прибытие в Москву – в 19:15. Полёты будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER.

Перелет туда-обратно в апреле с включенным багажом обойдется в 67-68 тыс.р. на одного.

Возвращение национального перевозчика на популярное направление туроператоры-члены АТОР называют важным шагом.

«Рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку точно будут пользоваться спросом», – подчеркивают в компании China Travel. Схожую точку зрения высказали и эксперты туроператорских компаний «Интурист», ПАКС и ICS Travel Group.

«Спрос на Шри-Ланку в этом зимнем сезоне был высоким. Направление, благодаря понятным протоколам въезда, воспринималось как достойная альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки», – сообщили в пресс-службе «Интуриста».

«Мы видим растущий интерес к направлению, с каждым днем увеличивается количество бронирований. Уверены, что возвращение на направление рейсов «Аэрофлота» даст только положительный эффект», – говорят в «Русском Экспрессе».

По данным источников АТОР, SriLankan Airlines также намерена увеличить частоту рейсов в Россию с 2 до 4 в неделю. Если это произойдет, то на ланкийском направлении будет уже семь рейсов в неделю.

Сейчас на рейсах с пересадками недельные туры с перелетом на Шри-Ланку стоят 200-254 тыс. на двоих в отеле 4* с завтраками. От прямых рейсов «Аэрофлота» и увеличения частоты SriLankan Airlines на рынке ожидают снижение цен на турпакеты.

/TOURBUS.RU