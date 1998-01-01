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23 марта
Зарина Догузова: “Мы компенсируем туроператорам расходы, связанные с возвращением туристов”
Глава Ростуризма рассказала о новых мерах поддержки отечественных туроператоров
Ростуризм компенсирует туроператорам расходы на возвращение туристов, «застрявших» за рубежом из-за отмены рейсов после 24 февраля, - сообщает сегодня «Интерфакс».
«Сейчас работаем надо дополнительными мерами поддержки отрасли. Первый «пакет мер» уже одобрен: вы знаете, перезапущена программа основного туристического кешбэка, 31 марта стартует программа кешбэка за детские лагеря. Также было принято решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли.
И мы обязательно компенсируем туроператорам расходы, связанные с возвращением наших туристов домой», — сказала глава ведомства Зарина Догузова на церемонии вручения премий правительства в области туризма.
Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, условия выделения компенсаций сейчас находятся в процессе согласования.
Каук напоминает информагенство, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.
Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.
Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.
Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли в Таиланде, Египте, есть застрявшие на Мальдивах, в ОАЭ, Болгарии и других странах.
Вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, у которых они приобрели путевки. По данным Ростуризма на 16 марта, более 80% клиентов туроператоров уже вернулись в Россию.
/TOURBUS.RU
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