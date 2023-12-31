«Выездных» туроператоров освободили от взносов в «Турпомощь» до конца 2023 года

Новое правило также распространяется на взносы, по которым было принято решение о переносе срока уплаты

Все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, могут не осуществлять взносы в фонды Ассоциации по выездному туризму «Турпомощь» до 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«В связи с многочисленными обращениями относительно порядка перечисления в 2022 году взносов в фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма информируем.

Все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, до 31.12.2023 освобождены от обязанности уплачивать взносы в ФПО и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма, включая взносы в указанные фонды при вступлении в члены объединения», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, правило также распространяется на взносы, по которым было принято решение о переносе срока уплаты (распоряжения правительства РФ от 15 апреля 2021 года и от 29 января 2022 года).

Там добавили, что исключать туроператоров за неуплату взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности не будут.

Напомним, что ранеее по инициативе Ростуризма была подготовлена новая версия закона об основах турдеятельности. Среди прочего, в законопроекте предусматривается замена фондов «Турпомощи» другими системами работы, которые распространятся и на работу туроператоров в сфере внутреннего туризма.

В рамках первой системы фингарантий каждый туроператор будет ежемесячно отчислять в специальный коллективный фонд за каждого обслуженного туриста, отправляющегося за рубеж, сумму в 250 рублей, а за туриста по России – 125 р.

Вторая система – это работа по эскроу-счетам. Напомним, это защищенные счета, на которых деньги переводятся продавцу только после совершения сделки: они, например, используются в строительстве и в интернет-торговле.

/ TOURBUS.RU