ФАС предостерег туроператоров и отельеров от заявлений о грядущем росте цен на российских курортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение туроператорам о недопустимости публичных заявлений о повышении цен курортными отелями на юге России.

"Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию.

В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", — говорится в заявлении ведомства.



"Зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса. Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", — говорится в заявлении ФАС.



Ведомство обращает внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. "Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен", — говорится в заявлении.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в ходе обсуждения перспектив летнего сезона в рамках проходившей в столице туристической выставки MITT-2022, ряд представителей турбизнеса заявил о грядущем резком росте цен.

«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию.

Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», —заявила замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.

Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов сообщил: «Мы прогнозируем, что цены будут расти на 10-30%. Надеюсь, постепенно и резкого всплеска не будет, но ожидаем минимум 10-30%».

Наконец, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что он пока не готов прогнозировать рост цен на российских курортах. По его словам, отели пока сейчас не повышают цены из-за роста стоимости продуктов питания, так как хотят дождаться стабилизации ситуации. Второй важный фактор, который влияет на рост цен, — это спрос. После 24 февраля он упал на 50%, и если эта ситуация сохранится, то повышение цен не превысит 10-15%.

«Если же высокий спрос наложится на продуктовую инфляцию, то меньше 20-30% мы не увидим», — подчеркнул он.

/TOURBUS.RU