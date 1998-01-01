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23 марта
ФАС предостерег туроператоров и отельеров от заявлений о грядущем росте цен на российских курортах
Ранее профессионалы туризма прогнозировали, что нынешним летом цены в курортных отелях вырастут на 20-30%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение туроператорам о недопустимости публичных заявлений о повышении цен курортными отелями на юге России.
"Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию.
В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, в ходе обсуждения перспектив летнего сезона в рамках проходившей в столице туристической выставки MITT-2022, ряд представителей турбизнеса заявил о грядущем резком росте цен.
«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию.
Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», —заявила замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.
Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов сообщил: «Мы прогнозируем, что цены будут расти на 10-30%. Надеюсь, постепенно и резкого всплеска не будет, но ожидаем минимум 10-30%».
Наконец, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что он пока не готов прогнозировать рост цен на российских курортах. По его словам, отели пока сейчас не повышают цены из-за роста стоимости продуктов питания, так как хотят дождаться стабилизации ситуации. Второй важный фактор, который влияет на рост цен, — это спрос. После 24 февраля он упал на 50%, и если эта ситуация сохранится, то повышение цен не превысит 10-15%.
«Если же высокий спрос наложится на продуктовую инфляцию, то меньше 20-30% мы не увидим», — подчеркнул он.
/TOURBUS.RU
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