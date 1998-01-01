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Vietnam Airlines прекращает полеты в Россию

Прекращение единственных прямых рейсов из России во Вьетнам связано с проблемами страхования лайнеров

По сообщению вьетнамских СМИ, которые сегодня цитирует АТОР, рейсы Vietnam Airlines в Москву приостановлены до особого распоряжения в связи с необходимостью «пересмотра и уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств, летающих в Россию».

Авиакомпания, по ее заявлению, ведет работу с соответствующими ведомствами, чтобы как можно скорее восстановить российский маршрут.

Пассажирам рекомендовано следить за обновлением информации на сайте перевозчика, мобильном приложении или соцсетях. Путешественникам вернут деньги за несостоявшийся рейс или бесплатно обменяют билет на другие рейсы.

По информации СМИ, проблемы вьетнамского перевозчика связаны не с политикой вьетнамских властей, а с действиями западных страховых компаний, у которых он страховал свои самолеты (или которые перестраховывали вьетнамских страховщиков).

Отметим, что Vietnam Airlines — единственный перевозчик, который в марте выполнял прямые рейсы между Россией и Вьетнамом. В начале марта из-за международных санкций «Аэрофлот» приостановил полеты в Ханой, а авиакомпания AZUR air сняла свою чартерную программу из Москвы в Нячанг.

С уходом прямых рейсов долететь до из России Вьетнама можно лишь с пересадкой в ОАЭ или Таиланде. Так, Emirates с 13 марта возобновила полеты во Вьетнам: в расписании стоят три еженедельных рейса в столицу страны Ханой, а также два еженедельных рейса в Хошимин на юге.

Как напоминает АТОР, из-за аналогичных проблем со страховками (зарубежные страховщики считают высокорискованными полеты в Россию, и объявляют свои страховки недействительными для полетов в РФ) от рейсов в РФ уже отказались египетская Egypt Air, азербайджанские AZAL и Buta Airways, турецкая Pegasus Airlines, некоторые авиакомпании Казахстана.

По всей видимости, те же проблемы и марокканской Royal Air Maroc, которая 22 марта объявила о том, что все рейсы в России из нее отложены до конца апреля.

Отметим также, что Вьетнам полностью открылся для международного туризма с 15 марта. Граждане РФ сейчас имеют право на безвизовое пребывание во Вьетнаме на срок до 15 дней.

/TOURBUS.RU

