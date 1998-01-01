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Turkish Airlines c 1 апреля полетит из Петербурга в Анталью

Эксперты обсуждают востребованность нового рейса турецкого перевозчика

Авиакомпания Turkish Airlines c 1 апреля запускает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга на турецкий курорт Анталья, следует из информации на сайте перевозчика.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, билеты уже есть в продаже. Выполнять рейсы будут самолеты Airbus A320.

Согласно расписанию, вылет из Антальи намечен на 6:30, прибытие в Петербург в 10:45. Вылет из "Пулково" запланирован на 11:45, прибытие в Анталью – 15:55.

Стоимость авиабилета в одну сторону обойдется от 504 евро туда-обратно.

«Появление прямого рейса турецкого перевозчика из Петербурга в Анталию, безусловно, хорошая новость, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Это позволит обеспечить туристов надежной перевозкой в Турцию и сохранить для них возможность отдыха по европейским стандартам.

Однако все будет зависеть от стоимости билетов и, конечно, общей ситуации – эти и другие факторы способны как увеличить спрос на направлении, так и сделать его минимальным».

“У определенной, требовательной к условиям перелета и платежеспособной аудитории интерес к этому рейсу и, соответственно, созданных на его основе «пакетных» турах будет, - соглашается менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Особенно в том случае, если по тем или иным причинам не удастся сформировать туры с перелетом на «крыльях» отечественных перевозчиков”.

“Вместе с тем если появится чартерная альтернатива, большая часть массового туризма, с учетом стоимости путевок, станет пользоваться именно чартерной перевозкой.

Хотя спрос на полеты на «Турецких авиалиниях», безусловно, все равно сохранится”, - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU

