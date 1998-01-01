Ростуризм начал сбор заявок на новые туристические гранты

Всего на новый этап грантовой программы будет выделено более 3,5 млрд рублей

Ростуризм сегодня запустил сбор заявок на грантовую поддержку проектов развития туристской инфраструктур, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

"Сегодня стартует сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. До 5 апреля субъекты Российской Федерации смогут направить в Ростуризм свои заявки. По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование. Далее уже в каждом регионе пройдут конкурсы среди малого и среднего бизнеса", — сказала она.

По словам г-жи Догузовой, сумма гранта составит от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от типа проекта.

"На всю грантовую программу в этом году в федеральном бюджете заложено чуть более 3,5 млрд рублей. Мы планируем, что на эти средства будет реализовано не менее восьмисот проектов в туризме", — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, на федеральные субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, как культурно-познавательные, так и экологические – для активного и безопасного отдыха на природе.

"Кроме того, на средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха туристов, включая создание визит центров, систем маркировки и навигации, и многое другое", — подчеркнула глава Ростуризма.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в этом году грантовая поддержка оказывается в форме межбюджетных трансфертов регионам. На основании установленных критериев будут отобраны регионы, которые получат софинансирование. Регионы, в свою очередь, должны будут провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать победителям гранты.

Все проекты должны быть реализованы предпринимателями до 31 декабря 2022 года. Мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.

Предоставление средств федерального бюджета регионам будет производиться на принципах софинансирования. То есть прошедшие отбор регионы также должны предусмотреть средства в региональных бюджетах на грантовую поддержку туристического бизнеса, - добавили в туристическом ведомстве.

/TOURBUS.RU