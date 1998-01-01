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"Аэроэкспресс" запустил автобусы до аэропорта "Домодедово"

Новый экспресс-маршрут проходит от метро «Домодедовская» с двумя остановками

"Аэроэкспресс" запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

Маршрут проходит по Каширскому шоссе и предусматривает две остановки по требованию — "Совхоз им. Ленина" и "Гостиница". Вся поездка занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки, сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"На маршруте задействованы люксовые туристические автобусы большого класса с высоким салоном. В каждом лайнере — 56 посадочных мест и вместительное багажное отделение", — отметили в пресс-службе.

Автобусы отправляются каждые 20 минут в обе стороны. Они курсируют ежедневно с 6:30. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта — в 1:50.

Стоимость проезда — 150 рублей. Для пассажиров также доступны абонементные предложения. Проезд для детей до 7 лет — бесплатный.

Приобрести билеты можно на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на терминале около входа в автобус — к оплате принимаются банковские карты, а также билет "Кошелек" карты "Тройка".

"Домодедово" стало вторым автобусным направлением "Аэроэкспресса". С 2019 года автобусы компании курсируют между станицей метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево": в 2021 году этим маршрутом воспользовались 870 тыс. пассажиров.

В то же время СМИ сообщают, что автобусы «Аэроэкспресс» перестали с 19 марта заезжать в терминал D аэропорта Шереметьево в связи с тем, что терминал временно приостановил работу. Об этом сообщило Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».

«В связи с приостановкой аэропортом Шереметьево обслуживания авиапассажиров в терминале D экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» временно перестанут заезжать в терминал D с 19 марта 2022 года. Добраться на экспресс-автобусах до терминалов В и С быстро и с комфортом пассажиры могут в прежнем режиме», – говорится в материале.

При этом в пресс-службе уточнили, что график курсирования экспресс-автобусов от станции метро «Ховрино» до терминалов В и С аэропорта Шереметьево остается неизменным.

/TOURBUS.RU