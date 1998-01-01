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Черногория и Македония ужесточили въезд россиян

Черногория ограничила безвизовое пребыванию 30-ю днями,а соседняя Македония вообще не будет его вводить

Как сообщает Ассоциация туроператоров, власти Черногории традиционно обновляют правила безвизового режима для иностранных туристов каждый год. По условиям соглашения между Россией и Черногорией от 2008 года россияне могут въезжать в страну без визы, если продолжительность их пребывания там превышает 30 дней с даты въезда.

Период такого безвизового режима действует с 1 ноября по 31 мая. На летний же сезон, с апреля по 31 октября, для россиян устанавливался более длительный срок пребывания в стране – 90 дней.

В обновленных данных на портале правительства Черногории, о введении такого правила в отношении россиян в 2022 году ничего не сказано. Но сообщается о введении безвизового режима на 30 дней на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года для граждан Армении и Казахстана.

Что касается россиян, то для пребывания в Черногории свыше 30 дней даже в период с 1 апреля до 31 октября они должны получить в Посольстве Черногории многократную визу на 3 месяца. Консульский сбор за визу до 90 дней – 60 Евро.

В компании ПАКС сообщили, что российские туристы в летнем сезоне активно пользовались возможностью находится в Черногории 90 дней без визы.

Напомним, что Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Добраться туда из Москвы можно стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай, сербский Белград. Тариф – 117,2 тыс. р. на человека в одну сторону.

Ранее об изменениях в визовом режиме сообщила и Северная Македония. Согласно нововведениям, россиянам для въезда в страну теперь потребуются визы.

Раньше Северная Македония каждый год 16 марта продлевала действие безвизового режима для России. В 2022 году этого не произошло.

Ежегодно отменяет визы для россиян на период туристического сезона и Албания. С этого года власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября. Согласно правилам, россияне смогут въезжать в республику с туристическими целями и находиться на территории не более 90 дней.

Туристам, которые намерены пребывать на территории Албании более 90 дней, необходимо получить албанскую визу типа D, соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в республике.

/TOURBUS.RU