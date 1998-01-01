|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 марта
Чартерные туры этим летом впервые отправятся в Чечню, Дагестан, Осетию и Ингушетию
Компания Fun&Sun (ранее — TUI Россия) впервые поставил этим летом чартеры из Москвы в Грозный на крыльях а/к "Ямал"
Чартерная программа из Москвы на Северный Кавказ впервые будет запущена в июне 2022 года, сообщили нам в пресс-службе компании Fun&Sun (ранее — TUI Россия)
Как сообщили в пресс-службе компании, полетная программа из Москвы в Грозный стартует 10 июня и продлится до 28 июня. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Ямал" на 180-местном лайнере.
"Туроператор предложит программы продолжительностью 4, 5 и 8 дней в Чечню, Дагестан, Республику Северная Осетия – Алания, Ингушетию и комбинированные туры по Северному Кавказу. Проживание – в отелях 3-4*. Стоимость программ начинается от 24,3 тыс. рублей за человека при двухместном размещении. Все туры участвуют в акции кешбэка, при покупке можно получить возврат средств до 20%", — рассказали в компании.
В Дагестан туроператор предлагает два четырех- и пятидневных экскурсионных тура с посещением Сулакского каньона, Чиркейского водохранилища, Форелевого хозяйства, Бархана Сарыкум, Гамсутля и Гуниба. Восьмидневный тур "Привет, Дагестан!" включает четырехдневный отдых на море (отель в городе Избербаш) и экскурсионную программу.
Как отмечал ранее Ростуризм, туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке ведомства.
Благодаря субсидированию ведомством половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в 1,5-2 раза дешевле, чем если бы они бронировали их самостоятельно, - заявляла Зарина Догузова.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72