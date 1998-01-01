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21 марта
Горячие авиановости
«Уральские авиалинии» вернули на родину россиян, застрявших на Пхукете/ Ограничение работы ряда аэропортов на юге России продлено до 26 марта/ AZUR air вернул всех своих пассажиров из Вьетнама
«Уральские авиалинии» вернули на родину россиян, застрявших на Пхукете
Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула на родину более 70 россиян, застрявших на острове Пхукет в Таиланде, сообщила пресс-служба перевозчика. Борт с туристами из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, выразивших желание лететь домой, приземлился в Екатеринбурге утром в понедельник.
Отмечается, что рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для туристов возможность ночевки в отеле.
"Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали всё возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области вместе с коллегами из министерства МиВЭС и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось", — приводятся в сообщении слова начальника службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок авиакомпании "Уральские авиалинии" Марианны Галагуровой.
Ранее Ростуризм сообщал, что около 75 тыс. клиентов туроператоров, застрявших за рубежом, к 16 марта вернулись в Россию, это более 80% тех, у кого возникли трудности с возвращением. В Ростуризме отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте. Часть организованных туристов пребывает в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и Таиланде. Согласовываются чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама.
Ограничение работы ряда аэропортов на юге России продлено до 26 марта
Временное ограничение работы ряда аэропортов на юге России по решению авиационных властей продлено до 26 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи).
"Продление закрытия аэропортов на юге России до 03:45 26 марта 2022 года", — сообщили в ГК.
Аэропорт Сочи как временный хаб работает в штатном режиме.
Росавиация ввела запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ утром 24 февраля. Запрет изначально действовал до 2 марта, затем неоднократно продлевался.
Полеты были ограничены в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
AZUR air вернула всех своих пассажиров из Вьетнама
Авиакомпания AZUR air вернула всех своих пассажиров из Вьетнама, сообщает пресс-служба перевозчика.
«С 28 февраля по 18 марта авиакомпания выполнила из Камрани в Москву четыре вывозных рейса, домой на них вернулись 1291 путешественник. Кроме того, на рейсах AZUR air из Москвы в Камрань AZUR air перевезла 1642 пассажиров», — говорится в сообщении.
Как подчеркивают в пресс-службе, начиная с 8 марта авиакомпания использует для международных рейсов только самолеты, зарегистрированные в России.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом из-за санкций Евросоюза против российской авиаотрасли.
Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания".
/TOURBUS.RU
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