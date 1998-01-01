Венесуэла обещает расширить авиасообщение с Россией и принимать карты «Мир»

Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес встретился в Москве с руководством Ростуризма и АТОР

Венесуэльская авиакомпания Conviasa с апреля будет совершать рейсы в Россию вдвое чаще — раз в неделю, сообщил министр туризма страны Али Падрон Паредес на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, министры обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной.

«Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года», — отметила на встрече г-жа Догузова.

По ее словам, на первом этапе туркомпании планируют три чартерных рейса в неделю.

«Али Падрон Паредес, в свою очередь, сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас», — добавили в пресс-службе.

Как добавляет Ассоциация туроператоров, речь на встрече шла о туроператорах PEGAS Touristik и ANEX Tour. До российско-украинского кризиса PEGAS Touristik выполнял собственную полетную программу в Венесуэлу на бортах Nordwind и Pegas Fly.

Ранее допуски на выполнение рейсов в венесуэльский Порламар (о-в Маргарита) получила авиакомпания AZUR air, стратегический партнер туроператора ANEX Tour и «Интурист».

Таким образом, полагает АТОР, по мере решения вопросов, связанных с эксплуатаций флота российскими перевозчиками, формировать туры на чартерах в эту южноамериканскую страну будут PEGAS Touristik, ANEX Tour и «Интурист».

С учетом того, что Венесуэла относится к списку дружественных России государств в нынешнем геополитическом конфликте, эксперты оценивают риски ареста российских самолетов в этой стране как минимальные.

Кроме того, по данным АТОР, Венесуэла прорабатывает вопрос организации стыковочных рейсов из Каракаса в Мексику, на Кубу и в Доминикану специально под потребности российского туристического рынка.

На встрече с АТОР венесуэльская сторона также сообщила, что сейчас также рассматривается вопрос обеспечения в Венесуэле эквайринга по картам «Мир».

По данным федеральной сети турагентств «1001 тур» от 24 февраля стоимость тура с перелетом в начале марта на о-в Маргарита в отель 4* (только завтраки) на 10 дней на двоих с вылетом 8 марта начиналась от 175 тыс. рублей.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, Венесуэлу в 2021 году посетило 8,1 тыс. россиян, из них 5,3 тыс. с целью туризма.

/TOURBUS.RU