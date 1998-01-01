AZUR air меняет расписание из-за новых санкций США

Авиакомпания AZUR air из-за новых санкций США в отношении относящихся к РФ самолетов вынуждена скорректировать расписание рейсов, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

"Из-за новых санкций со стороны Минторга США для обеспечения безопасности полётов AZUR air вынуждена корректировать расписание международных рейсов, которые выполняются на самолётах, попавших под ограничения. В том числе на лайнерах, зарегистрированных в России.

Рассчитываем на урегулирование ситуации при поддержке авиационных властей", — сказал он.

Как напоминает информагентство,в последние недели международные рейсы AZUR air выполнялись в основном для вывоза из-за рубежа российских туристов. Во избежание ареста авиатехники компания использовала собственные Boeing с российской регистрацией.

В конце прошлой недели Минторг США обнародовал список из 100 связанных с РФ коммерческих и частных самолетов, которым в рамках мер экспортного контроля запрещено где-либо оказывать обслуживание.

"Международным рейсам из России с использованием этих самолетов надежно положен конец за счёт запрета какого-либо обслуживания этих самолетов, например, за границей", — говорилось в пресс-релизе ведомства. В ведомстве пояснили, что обслуживание требует особого разрешения, в противном случае нарушителям предписания грозят штрафы, тюремное заключение, потеря торговых привилегий.

Всего в списке — 100 самолетов: 33 относятся к авиапарку "Аэрофлота", 12 — AirBridgeCargo, пять — "Авиастар-Ту", 23 — AZUR air, 14 — Nordwind, 12 — Utair, один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.

Также сообщается, что вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен. Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием . нового рейса, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По поводу рейса 686 (ZF 686 – ИФ) из Египта, а также других рейсов авиакомпании AZUR air. В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 пока отменен. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время", — написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что находящимся в Египте туристам необходимо быть на связи с туроператором, который проинформирует их об изменениях в вылете.

"Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.

Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", — сообщила г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU