Георгий Мохов: «Ситуация сейчас экстремальная, поэтому и набор мер поддержки со стороны правительства - тоже экстремального характера»

На минувшей неделе в рамках международной выставки MITT состоялась конференция «Туризм и право», посвящённая ключевым вопросам законодательного обеспечения развития туриндустрии, которые актуальны как на уровне государства, так и в работе участников рынка. Открыл мероприятие генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Он вновь затронул злободневные темы о принятии нового закона о туризме и туристической деятельности в России, ситуации с готовящимися нормативами, а также осветил новые принятые поправки о введении электронной путевки, деятельности гидов-переводчиков, регламентировании эко-туризма и многом другом.

Прежде всего, Георгий Мохов отметил, что сам процесс подготовки плановых нормативов и правовых актов закона не отложены, «все идет своим чередом».

Как отметил эксперт, «Соответственно, все участники рынка должны постоянно следить за изменениями, а они сейчас происходят очень стремительно. Ситуация сейчас экстремальная, поэтому и набор нормативов и мер поддержки со стороны правительства - тоже экстремального характера.

У меня постоянно спрашивают: Приняли ли постановление? Когда это случится? Я подчеркиваю, что, прежде всего, отсрочка, которая была предусмотрена для пандемийных туров по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года, закончилась 31 декабря 2021 года. Ее уже нет и на сегодняшний день нет никого правового основания ссылаться уже на несуществующей норматив.

Уже пора готовить следующий – но он пока только в проекте.

Что же нам ждать в ближайшее время? С 1 июля вступает в силу целый набор нормативов по аттестации деятельности экскурсоводов, гидов – переводчиков, инструкторов проводников.

Хочу сразу отметить, что закон о регулировании деятельности экскурсоводов – настоящая революция, это новый разрешительный порядок для многих тысяч людей, занятых в этой области. Аттестация будет проводиться региональными комиссиями, которые сейчас создаются в органах исполнительной власти.

1 января уже вступил в силу закон о регулировании деятельности турагентов, готовы все документы и есть приказ о порядке ведения федерального реестра. Сам программный продукт уже существует, туроператоры получили доступ и вносят сведения об агентах в реестр, а с 1 июля деятельность без реестра не допускается.

Еще один важный закон - о сельском туризме. Там внесена, казалось бы – крошечная поправка, - появление самого термина «сельский туризм». Но это дает право, разрешение строить гостиницы на сельскохозяйственных территориях. И, - соответственно, прописаны правила и требования к фермерским гостиницам, их деятельности, связанными с услугами размещения на территории фермерских хозяйств. На самом деле здесь открываются большие перспективы».

Еще одна тема, затронутая Георгием Моховым, - туристический кешбэк. По его словам, -сегодня кроме обычного и детского, существует еще и новая субсидия, Ростуризма в школьный туризм. И это отдельное постановление правительства на предоставление субсидий в регионы. Субсидия довольно большая, она будет обрабатываться через региональные администрации».

В конце своего выступления спикер еще раз подчеркнул, что сейчас, в связи с геополитической ситуацией, проект нового закона о туризме и туристической деятельности, который уже разработан и существует в виде концепции, вновь дорабатывается, так как появились новые идеологический нюансы: «Самое главное, что меняет этот закон, - всю регулируемую структуру рынка. В новом законе – туристический продукт – это не просто совмещение перевозки с размещением, как это было раньше, а сочетание размещения с дополнительной услугой: экскурсионной, трансфером. Таким образом, в сферу регулирования попадает огромное количество субъектов деятельности.

Кроме того, закон меняет всю систему финансового обеспечения деятельности туроператоров и вводит понятие гарантийного фонда, общего для всех, включая внутренний туризм».

«В целом, закон затрагивает ранее не урегулированные проблемы развития туристических территорий, поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма, развития экологического туризма и прочие актуальные вопросы. Срок принятия закона пока вопрос открытый, но активная работа над текстом продолжается», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU