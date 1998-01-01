Cергей Корнеев: «Петербург — уникальный «магнит»

Многогранный Санкт-Петербург – уникальный «магнит» с неограниченными возможностями культурного, познавательного, делового, событийного, спортивного, гастрономического, романтического, спортивного, многоконфессионального туризма, развивающий оригинальные городские маршруты.

Это направление с уникальной по разнообразию материально-технической базой и инфраструктурой для проведения деловых и событийных мероприятий.

16 марта на площадке Международной турвыставки МИТТ прошла специализированная кейс-сессия "Многогранный Петербург" для участников и посетителей-специалистов, Мероприятие открыл руководитель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Он отметил, что Петербург – это не только музей под открытым небом, но и город, в котором постоянно происходит много событий. Так, в городе запустили проект «Новая туристская география Санкт-Петербурга».

«Мы рассказываем о том, что есть не только Эрмитаж, но и его фондохранилище и арка Генерального штаба. Царское Село – это не только Янтарная комната, но и Александровский дворец. Петергоф – не только фонтаны, но еще и фантастический парк «Александрия». К классической линейке добавляются общественные пространства – «Севкабельпорт», «Ленполиграфмаш», «Новая Голландия». В городе около 200 частных, ведомственных и муниципальных музеев», – рассказал Сергей Корнеев.

Глава комитета отметил, что туроператоры постепенно включают новые объекты показа, и туристы активно знакомятся с ними. 15 марта стартовала программа туристического кешбэка, и в ней представлено много предложений классической экскурсионной программы.

«Значит, это пользуется спросом, и об этом надо рассказывать», – добавил Сергей Корнеев.

/TOURBUS.RU