Оренбуржье: Увидеть золото сарматов, побывать в Арбузной столице и в кабинете Черномырдина

Оренбургская область впервые приняла участие в Международной туристической выставке MITT-2022 в качестве экспонента. В работе стенда, на котором был презентован туристический потенциал области с главными и ключевыми точками Национального туристского маршрута «Горизонты открытий», приняли участие представители министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, Центра развития туризма, Центра поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области, АНО Музея В.С. Черномырдина; объединенная дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» и региональные туроператоры.

«Центр развития туризма АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» функционирует в Оренбургской области с 1 февраля этого года и сегодня наша основная задача – развитие туристской привлекательности региона для путешественников всех категорий, как гостей города, так и жителей региона, - говорит заместитель Центра развития туризма Анна Лабазанова (на фото).

- Это и презентация ключевых туристических локаций региона, и повышение узнаваемости Оренбургской области. Мы хотим показать, что отдых в Оренбургской области – это полезно, интересно и выгодно. Приехав к нам, турист может увидеть и заповедные степи, и легендарное золото сарматов, погрузиться в купеческий Оренбург и посетить Белый дом – кабинет первого председателя Правительства России В.С. Черномырдина.

Сегодня на выставке мы рассказали и про один из наших брендовых маршрутов, - путешествие в уникальный «Соленый край – арбузный рай» – на курорт Соль-Илецк. Это место владеет неоспоримым природным богатством — озерами с минеральной водой и донными грязями, обладающими целебными свойствами. Ежегодно множество людей приезжают сюда на отдых, который отлично совмещается с полезным воздействием на здоровье.

В июне начинается сезон отдыха и купания, а самое популярное время — июль и начало августа. На территории курорта 6 озер, которые по своему химическому составу соли сопоставимы с Каспийским, Черным и Мёртвыми морями. То есть за один день вы сможете искупаться в трёх морях – конкретное импортозамещение!

Так, густо-соленая вода озера Развал оказывает преимущественно антимикробное, очищающее воздействие. Купание в нем рекомендовано людям подверженным депрессиям, нервным срывам, длительным стрессовым состояниям. Жаждущие исцеления и оздоровления традиционно намазываются грязью или сидят в природной грязевой ванне озера Тузлучное. Получение такой грязевой процедуры возвращает кроме всего прочего, красоту и молодость.

Кроме того, – Соль-Илецк это еще и арбузная столица России! Один из самых ранних документов о бахчеводстве в этом районе датируется 1858 годом.

Помимо этого маршрута мы можем предложить массу всего интересного, - это и новые программы в Музее Черномырдина, и экскурсии в туристический комплекс «Атмосфера. Степь». Это настоящий степной театр, в котором все внимание сконцентрировано на самой природе, где туристы могут насладиться тишиной, танцем ветра и степной травы, увидеть лошадей Пржевальского и двугорбых верблюдов… Это незабываемый опыт, вдали от суеты больших городов».

По словам Анны, участие в выставке оказалось плодотворным - об Оренбурге заговорили на больших площадках, были проведены и запланированы на будущее встречи и переговоровы с лидерами и представителями туристической отрасли, подписаны соглашения о взаимодействии в сфере туризма.

Так что, по ее мнению, для региона открылись новые горизонты.

/TOURBUS.RU